InSEK: 32 Millionen Euro für eine lebendigere Innenstadt

Stadt bewirbt sich um Fördermittel - Rat wird informiert

Neustadt (os). „Das ist schon ein dickes Brett, was wir da bohren wollen“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Die Rede ist von der Bewerbung um Fördermittel für ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (InSEK), mit dem die Innenstadt in den kommenden zehn Jahren deutlich attraktiver werden soll - in vielen Bereichen.

Stadtplaner Friedrich Wippermann und Kirsten Klehn vom Büro „Plan 2“, das die Stadt-Bewerbung betreut, stellten den Konzept-Entwurf am Donnerstag dem Rat vor - zunächst informell, bevor eine Beschlussdrucksache den Weg durch die Gremien nimmt. Zuerst berät der Ortsrat am 25. Mai.

„Mit der Entscheidung für den Rathaus-Standort bringt Neustadt ein sehr gute Grundlage ein“, ist Klehn sicher. Von der Entwicklung des Bereichs Marktstraße Süd ausgehend, soll die Innenstadt nicht nur in Bezug auf Einzelhandelsangebote weiterentwickelt werden, sondern auch als attraktives Wohnquartier. „Das bedeutet eine Belebung nicht nur für die Ladenöffnungszeiten zu erreichen“, sagt Wippermann. Dazu liegen auch kulturelle Angebote im Fokus, etwa durch Ausbau von Plätzen für die Veranstaltungsnutzung. Wichtiges Ziel ist auch eine durchgehende Barrierefreiheit zu erreichen.

Dreh- und Angelpunkt wird vor allem die Verkehrssituation. Dafür sind auch Fördermittel aus weiteren Töpfen denkbar. Das InSEK selbst soll einen Finanzrahmen von 32 Millionen Euro haben. Davon kommen 10 Millionen vom Land, 5 Millionen Euro steuert die Stadt als vorgeschriebenen Eigenanteil bei. Der Rest kommt aus weiteren Fördermitteln und privaten Investitionen, etwa von Hausbesitzern oder Geschäftsbetreibern.

Eine „Erlebnis-Qualität“ in der City soll Menschen anlocken und damit auch ein Gegengewicht zum Online-Handel bieten. Für das Veranstaltungszentrum Leinepark wird eine Nachnutzung gesucht, damit werde aber bei der Phase Null begonnen.

Nach ersten Bürger-Workshops und Anlieger-Treffs soll die Öffentlichkeit weiter beteiligt werden, vor allem zum Verkehr hatte das bisher große Resonanz.

