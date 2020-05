Volksbank schließt Filialen in Schneeren und Eilvese - Warenbereich wird übernommen

Zehn Mitarbeiter wechseln den Arbeitgeber, Bank bleibt selbstständig

Eilvese/Schneeren (tma). Große Veränderungen kommen auf Kunden und viele Mitarbeiter der Raiffeisen-Volksbank Neustadt (RVBN) zu: Zum 1. Juli übernimmt die Agravis Niedersachsen-Süd GmbH das Warengeschäft.

Kunden und alle zehn Mitarbeiter aus dem Bereich werden übernommen. Die kartellrechtliche Genehmigung steht zwar noch aus, doch die Standorte der Getreidesilos in Neustadt sowie Hagen gehen auf Agravis über. Auch die Tankstellen der Volksbank in Hagen und Wulfelade werden unter neuem Dach weitergeführt. Die wegen Corona seit Anfang April geschlossenen Filialen in Neustadt und Schneeren sowie der Geldautomat in Eilvese werden ihre Türen aber nicht wieder öffnen. In Neustadt wird dies im November durch einen Automaten im neuen Edeka-Markt wett gemacht, Kunden auf den Dörfern müssen für Bargeld eine andere Lösung suchen.

„Bis Ende des Jahres ist dafür unser Bargeld-Bringservice kostenfrei“, erklärt RVBN-Vorstand Frank Hahn . Man habe aber vor und während der Corona-Krise das Verhalten der Kunden hinsichtlich Bargeld untersucht. „Die SB-Stelle in Eilvese haben nur noch 15 Prozent unserer Kunden genutzt“, so Hahn. Er verweist auf Filialen in Hagen oder Neustadt, die Schneerener könnten in Neustadt oder beim Einkauf in Rehburg Geld abheben. Doch Hahn sieht die Zukunft nach der Pandemie in verstärkter kontaktloser Zahlung und Onlinebanking. „Im europäischen Vergleich liebt der Deutsche Bargeld, im vergangenen Jahr war noch die Hälfte aller Transaktionen bar“, sagt der Hagener. Doch Covid-19 werde das Verhalten nachhaltig verändern, ist er sich sicher. Die Bargeldabnahme habe stark nachgelassen und kontaktloses Zahlen sich beinahe verdoppelt. „Beinahe täglich lassen sich Kunden von uns nun Online-Banking einrichten, der Anstieg ist spürbar“, so Hahn. „Kunden orientieren sich um, und um zukunftsfähig zu bleiben passen wir uns an.“

Die etwa 40 Mitarbeiter der RVBN führen daher nun mehr Beratungs- und Servicegespräche, an den Terminen werde sich aber nichts ändern. Beratung könne auf Wunsch nach Vereinbarung auch bei den Kunden zu Hause stattfinden. „Die Zukunft ist persönlich und digital: Das erfordert, unser Filialnetz entsprechend der tatsächlichen Nutzung durch die Kunden zuzuschneiden und gleichzeitig in den Ausbau unserer digitalen Angebote zu investieren“, schreibt die Volksbank in einer Mitteilung.

Dazu habe man die Internetseite runderneuert und sogenannte Digitalisierungstreffs in Hagen und Mariensee eingerichtet, an denen digitale Anwendungen eingeübt werden können.

Trotz der Veränderungen bleibe die RVBN aber erhalten, mit Agravis habe man „schon seit Jahren“ zusammengearbeitet. Gedankenspiele um eine Fusion mit anderen Volksbanken in der Zukunft winkt Hahn ohne nachzudenken ab: „Über das Thema gab es viele Gespräche, aber wir bleiben selbstständig, der kurze Draht zu den Kunden ist wichtig. Wenn wir das erhalten wollen, erfordert es natürlich eine Anpassung an den Kunden.“ Diese habe man seit Oktober vergangenen Jahres geplant.

