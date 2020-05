„Schiffer-Trees“ sollen Bienen eine artgerechte Behausung bieten

Neun Bienenstöcke werden am 30. Mai aufgestellt

Der NABU-Vorsitzende Reinhard Hoffknecht füllt die Insektentränke neben fertigen Schiffer-Trees auf. Die Bienenbehausungen sollen nun an neue Besitzer im Stadtgebiet gebracht werden. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Anfang Februar hatte der Biologe Torben Schiffer auf Einladung des Naturschutzbundes bei einem Vortrag seine sogenannten „Schiffer-Trees“ vorgestellt. Diese sollen Bienen wie in einem ausgehölten Baum eine natürlichere Behausung bieten können.

Danach meldeten sich viele Interessenten beim NABU-Vorsitzenden Reinhard Hoffknecht, der die artgerechten Bienenstöcke ins Neustädter Land bringen wollte. Inzwischen sind dafür Holzteile aus der Schweiz angeliefert worden. „Das hat ein Unternehmen erledigt, was sonst Paddel für Ruderboote fertigt“, erklärt Hoffknecht. Die Einzelteile hat er inzwischen in seinem Garten in Schneeren zusammengebaut. Doch mit den hohen Einfuhrkosten aus der Schweiz hat sich Hoffknecht nicht zufrieden gegeben und einen Tischler aus Krefeld gefunden, der sechs der insgeamt neun „Trees“ fünfzehneckig fertigt und diese am 30. Mai in Schneeren, Eilvese, Hagen und Neustadt zusammenbaut. So spare man etwa 200 Euro pro Exemplar und könne die Behausungen für jeweils etwa 600 Euro aufstellen.

Die Stadtverwaltung hat die künftigen Standorte schon überprüft und selbst auch zwei Schiffer-Trees übernommen. In Schneeren und Hagen haben Vereine mit Spenden geholfen. „Ich hätte nie gedacht, dass die Bereitschaft so groß ist“, freut sich Hoffknecht. Auch Helfer haben sich zum Aufstellen gefunden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1105 vom 16.05.2020