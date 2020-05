Schwerlastverkehr auf der Landwehr auf gleichbleibendem Niveau

ASB rechnet mit keiner großen Steigerung

Neustadt (tma). Aus seinem Wohnzimmer an der Landwehr kann Michael Richter wie viele andere Anwohner etliche vorbeifahrende LKW sehen, hören und spüren. Er fürchtet hohe Staubbelastung und Gebäudeschäden.

„Das hat sich zu 2010 wahrscheinlich verdoppelt“, sagt Richter und rechnet mit etwa 30 anfahrenden Schwerlasttransportern pro Stunde. „Wenn einer vorbeifährt rappelt das ganze Haus - die Politiker kehren das unter den Teppich.“ Der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue hat auf Anfrage der Neustädter Zeitung auf eine Messung vom 21. Mai 2018 aufmerksam gemacht. Auf Höhe der Edeka-Filiale wurden 24 Stunden aber nicht nur LKW sondern auch Busse, Wohnmobile und Trecker gezählt. Zusammen hat das einen Wert von 421 Fahrzeugen ergeben, Gleue rechnet vor, dass die Schätzung von Anwohner Richter stimmen könnte.

„Die LKW gehören natürlich hauptsächlich zu ASB, die haben gerade eine monatsabhängige Hochkonjunktur“, erklärt Gleue.

ASB-Juniorchef Daniel Aurenz bestätigt den Verkehrskoordinator: „Ausgehende Frachten konzentrieren sich stark auf die Monate März, April und Mai, die Anzahl geht danach deutlich herunter.“ In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen jeweils 6.500 ausgehende Schwerlasttransporter gezählt, seit 2015 gäbe es jedoch nur eine Steigerung von zehn Prozent. „Das ist aber eine schwankende Kurve und war auch mal mehr“, so Aurenz. Eine Steigerung vermutet er für ASB aber nicht mehr - man arbeite ziemlich nah an der maximalen Kapazität.

Für Anwohner wie Richter bedeutet das also weiterhin geschäftige Frühjahre aber auch eine anstehende Beruhigung. Er erhofft sich aber eine Diskussion und Veränderung: „Das ist ja kein Zustand.“ Diese Veränderung wird wohl auch durch die Sanierungen der Moorstraße und Landwehr in den kommenden beiden Jahren nicht plötzlich kommen. „Erst wird die Moorstraße ausgebaut, dann die Landwehr, damit der LKW-Verkehr aufrecht erhalten werden kann“, berichtet Gleue von den Planungen. Noch in diesem Jahr soll das Planfeststellungsverfahren für die lang erwarteten Bauarbeiten abgeschlossen werden.

