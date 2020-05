Parade um das Klinikum: Clowns wollen Kinder zum Lächeln bringen

Die Aktivitäten der sieben „Clinic-Clowns" um Fanny (re.) haben Kinder in- und außerhalb des Klinikums begeistert. Foto: Maibaum

Neustadt (tma). Seifenblasen, Instrumente, Luftballons und viel mehr hatten sieben „Clinic-Clowns“ und eine Akkordeonspielerin bei ihrem ersten Einsatz um das Klinikum seit Beginn der Corona-Krise dabei.

Masken sind die Spaßmacher für den Schutz von jungen Patienten gewohnt, doch ihren Arbeitsplatz durften sie wegen der Sondermaßnahmen in den vergangenen Wochen kaum besuchen.

„Wir sind die ganze Zeit am Planen und machen auf unserer Internetseite Videos“, berichtet Fanny (Beate Brennecke-Köhler), die normalerweise für das Klinikum zuständig ist. „Die können die Kinder ganz einfach per QR-Codes auf den Stationen angucken, wir kriegen auch viel Feedback.“ Den direkten Kontakt würden die 14 Clinic-Clowns der Region aber trotzdem vermissen, die Aktion am Klinikum sei ein erster Schritt zur Normalität. „Ab Juni dürfen wir „Auf der Bult“ (Anm. d. Red.: Kinderkrankenhaus in Hannover) wieder im Türrahmen stehen“, berichtet Fanny sichtlich erfreut. In Neustadt gibt es noch keinen Termin für die Wiederaufnahme der Besuche.

