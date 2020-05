Wieder eine infizierte Person weniger

Erklär-Video zu Quarantäne leigt vor

Neustadt (os). Mit Stand vom heutigen Montagnachmittag hat das Stadtgebiet noch elf aktuell an Covid-19 erkrankte Bewohner. Die Zahlen des Gesundheitsamtes der Region Hannover weisen damit wiederum einen Betroffenen weniger aus als noch am Vortag. Die Gesamtzahl von 38 Erkrankten seit Ausbruch der Pandemie hat sich damit nicht geändert.

Wer veranlasst einen Abstrich? Wie läuft eine Corona-Quarantäne ab? Und welche Aufgaben hat dabei das Gesundheitsamt der Region Hannover? Die Antworten auf diese Fragen gibt es in einem neuen Erklärfilm, den die Region Hannover heute online gestellt hat. Zu finden ist er auf dem Youtube-Kanal der Region, den sozialen Medien und auf hannover.de. Der direkte Link lautet https://www.youtube.com/watch?v=ucGrbWO8BO0.

In den Kommunen der Region Hannover inklusive der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten mit Stand Freitagnachmittag bei 198 (202 am Mittwoch). 1.842 (1.842) Regionsbewohner gelten jetzt als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 2.150 (2.136). Insgesamt sind regionsweit bisher 93 (+1) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 82,9 (+0,2) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 129 (+24) Menschen in Kliniken behandelt, davon 26 (+/-0) auf Intensivstationen. Mit Burgwedel, Gehrden, der Wedemark und Wennigsen sind weiterhin vier Städte in der Region ohne aktuelle Infizierte.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 42 Infizierte (+/-0), 10 bis 19 Jahre: 81 (+3); 20 bis 29 Jahre: 335 (+/-0); 30 bis 39 Jahre: 328 (+1); 40 bis 49: 349 (+3); 50 bis 59 Jahre: 422 (+3); 60 bis 69 Jahre: 198 (+1); 70 bis 79 Jahre: 148 (+1); 80 Jahre und älter: 247 (+2).

