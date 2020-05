Rundeel wieder in beide Richtungen befahrbar

Gehweg bleibt noch gesperrt

Neustadt (os). Seit dem Vormittag ist das Rundeel wieder in beide Richtungen befahrbar. In den vergangenen 15 Monaten war durch den Neubau eines Mehrfamilienhauses, in dem auch die Kita Krümelmonster einzieht, die Durchfahrt nur einspurig in Richtung Theodor-Heuss-Straße möglich. Von dort kommend endete das Rundeel am Baufeld als Sackgasse.

Nachdem am Mittwochabend der Bauzaun auf den Gehweg zurück rückte, gab die Stadtverwaltung die Fahrbahn am heutigen Donnerstag in beide Richtungen wieder frei.

Der Gehweg auf der Ostseite bleibt vor dem Neubau bis auf Weiteres gesperrt. Im Juli sollen die Bauarbeiten dann komplett abgeschlossen sein.

Gebaut wurde und wird auf dem Gelände des Traditions-Unternehmens Hanebutt. Wie Geschäftsführer Heiner-Henning Hanebutt sagte, kann die Kita Ende Juni einziehen. Neben Büroflächen entstehen im Gebäude mehrere Wohnungen.

