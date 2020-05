Zwei Eier an Liebfrauen, Suttorf und Vesbeck mit Küken

Dramen in Amedorf und Luttmersen

Durch frisches Grün gerade so zu erkennen: Mindestens zwei Eier liegen im Liebfrauen-Nest. Foto: Stahl

Neustädter Land (os). Nachdem ein zweites Paar nach einen Kampf das Nest auf dem Storchenhaus an der Liebfrauenkirche am 19. April bezogen hat, konnte NABU-Storchenexperte Ulrich Stahl am Montag mindestens zwei Eier im Nest entdecken. „Nach einer Brutzeit von etwa 32 Tagen wird der erste Jungstorch schlüpfen“, berichtet er.

Diese Brutzeit ist in anderen Nestern schon abgeschlossen. In Suttorf sind nach Beobachtungen wohl schon fünf Küken geschlüpft. Vesbeck meldet drei Küken im Nest.

In Amedorf spielte sich aus noch ungeklärten Gründen ein Drama ab. Alle vier jungen Störche sind schon wieder tot. Dort ist wohl eines der Elterntiere nicht zum Nest zurückgekehrt. Daraufhin hat nach bisherigen Informationen von Stahl der verbleibende Storch alle Küken aus dem Nest geworfen. „Einer allein kann keine Jungen aufziehen“, erklärt der Storchen-Experte. Einen Kampf hat es dort wohl nicht gegeben.

Eine Auseinandersetzung um das Nest hat dagegen drei oder vier junge Störche in Luttmersen das Leben gekostet. Anwohner Dirk Behrens von Rautenfeld hatte den Kampf verfolgt. „Ein fremder Storch griff den Horst an, darauf saß nur der weibliche Vogel“, berichtet er. „Das ging heftig zur Sache, es floss sogar Blut“, so der Luttmerser. Die Störchin verteidigte zwar das Nest, im Verlauf des Kampfes sah von Behrens Rautenfeld aber mindestens einen Jungvogel, der herunterfiel. Eine Nachbarin hatte zwei tote Küken und ein Ei gefunden und begraben.

„Seit Montag ist wieder ein neuer männlicher Storch da, vielleicht gibt es ja noch eine Brut“, hofft Behrens von Rautenfeld.

