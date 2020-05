Zu wenig und gammliger Spargel ruft Polizei auf den Plan

Landwirt muss vor Ort nachsortieren

Schmeckt nur frisch: Spargel ist ein beliebtes Saison-Gemüse, NZ-Leser erlebten beim Kauf einen Reinfall. Foto: (r).

Eilvese (os). Ein unschönes Erlebnis beim Spargelkauf hat das Wochenende einer Familie aus Mariensee getrübt. Nach dem ersten Anlauf am Stand eines Landwirtes aus Lichtenhorst an der Bundesstraße 6 brachte schon das Nachwiegen ein enttäuschendes Ergebnis, wie die Marienseer mitteilen. 500 Gramm fehlten an den bezahlten zwei Kilogramm.

Die Reklamation wurde zwar anstandslos anerkannt, dafür fehlte dem Spargel aber die erwartete Frische. Ein erneuter Besuch am Stand zeigte, dass auch weitere Stangen offensichtlich älter waren, nach Beschreibung von Evelin von Behrens sogar schimmelten. Ihre Schwiegereltern informierten die Polizei.

Die Beamten bestätigten die Meldung. Sie wiesen den Landwirt an, die schlechte Ware zu entsorgen und nur noch die - ebenfalls vorhandene - frischen Stangen zu verkaufen. Ein Konntrollbesuch am Sonntag habe dann keine Beanstandungen mehr ergeben, so ein Polizeisprecher.

