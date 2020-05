Seit heute blitzt es an der Landwehr

Kommunaler Messanhänger steht im Tempo 30-Bereich

Neustadt (os). Die Akkus sind aufgeladen, der neue Standort ist „bezogen“. An der Landwehr steht seit heutigem Dienstag der kommunale Blitzeranhänger mit dem Namen „Karin“, was auch die Abkürzung für das Fernziel sein soll - „Kein Arsch Rast In Neustadt“, wie es scherzhaft in der Verwaltung heißt.

An der Hauptverbindungsachse, die auch Kreisstraße 347 ist, wird erstmals gemessen. Erlaubt sind an diesem Standort 30 Stundenkilometer. Geblitzt wird während der gesamten Woche. Also bitte - und nicht nur dort: Fuß vom Gas und an die vorgeschriebene Geschwidigkeit halten.

