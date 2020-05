318 Mal blitzt es an der Königsberger Straße

Ein Autofahrer doppelt erwischt - ab morgen wird an der Landwehr gemessen

Neustadt (os). Gleich zwei Mal innerhalb von gut 30 Minuten ist ein Autofahrer in der vergangenen Woche an der Königsberger Straße geblitzt worden. Dort hatte der städtische Blitzeranhänger mit dem Namen "Karin" sechs Tage lang gestanden und in dieser Zeit 12.682 statdeinwärts fahrende Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 318 Verstöße registriert, darunter vier, die ein einmonatiges Fahrverbot nach sich ziehen werden. Die höchste gemessene Geschwidigkeit fiel mit 58 Stundenkilometer - erlaubt ist Tempo 30 - zwar nicht übermäßig aus dem Rahmen, nach den seit April gültigen Bußgeldgrenzen bedeutet sie aber ein Fahrverbot von einem Monat.

Nachdem die Akkus von "Karin" am Montag aufgeladen wurden, steht der Messanhänger ab dem morgigen Dienstag an der Landwehr.

