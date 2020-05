Richtfest der Nöpker Kapelle nur im kleinen Kreis und mit Abstand

Neubau im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms

Meister Falko Wolf (links) verliest seine Richtworte für den Kapellenneubau in Nöpke. Klaus Roitsch hält den Korn bereit.

Nöpke (sub). Seit Oktober muss für Trauerfeiern auf die umliegenden Dörfer ausgewichen werden. Die alte Kapelle war baufällig und deshalb gesperrt worden. Nun ist ein Ende abzusehen. Den Worten von Zimmereimeister Falko Wolf lauschten eine Handvoll Dorfbewohner im vorgeschriebenen Abstand zueinander.

Der Neubau am Fritz Rabe Weg ist ein Projekt im Rahmen der Dorferneuerung Mühlenfelder Land, nachdem eine Sanierung als unwirtschaftlich bewertet worden war. „Der Antrag im Dorferneuerungsprogramm war die letzte Chance für die Nöpker zukünftig wieder Trauerfeiern im eigenen Ort abzuhalten. Eine Sanierung oder ein Neubau nur aus Mitteln der Kirchengemeinde wäre nicht möglich gewesen“, betont Pastor Dirk Heuer.

Die neue Kapelle entstand in CO2-neutraler Holz-Bauweise. „Rund 190.000 Euro kostet das gesamte Projekt. Davon trägt die Kirchengemeinde 50 Prozent, das Amt für regionale Landesentwicklung (ARL) 43 Prozent und die Dorfgemeinschaft, bringt sich mit Eigenleistungen ein“, berichtet der Pastor.

Mitte März haben die Nöpker drei Tage lang das alte Gebäude ausgeräumt und abgerissen. Während im Anschluss die Streifenfundamente vor Ort gelegt wurden, entstanden in der Zimmerei Wolfsbau die hölzernen Wandelemente. Daraus bauten die Handwerker innerhalb einer Woche ein bereits im Rohbau ansprechendes Gebäude. Die vielen Fenster-Öffnungen lassen auf ein helles, lichtdurchflutetes Inneres schließen. „Es war dunkel und kalt durch die feuchten Wände“, erinnert sich der Gemeindepastor. „Der hundert Quadratmeter große Raum wird bis zu den Deckensparren offenbleiben, die Innenwände aus Gipskarton nur weiß gestrichen. Für den Fußboden ist ein Vinyl-Parkett vorgesehen. Alle Fenster sind aus Klarglas und die Außenfassade wird mit Lärchenholz verkleidet“, zählt Wolf auf.

Außerdem wird der Raum durch einen überdachten Vorbau vor der doppelflügeligen Eingangstür ergänzt. „Manch ein Gemeindemitglied war in mehreren Ortsvereinen aktiv. Deren Abordnungen brauchen in Zukunft bei schlechtem Wetter nicht mehr im Regen stehen“, sagt der Zimmereimeister. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Mitte Juni geplant. Nach den Bauarbeiten wird das Außengelände um die neue Kapelle umgestaltet. Diesen Antrag hat Pastor Uwe Rumberg, Vorgänger von Heuer, bereits 2017 gestellt. „Wir konnten die Umsetzung zeitlich verschieben, mit dem Hinweis, dass der neugestaltete Außenbereich durch die Bauarbeiten an der Kapelle in Mitleidenschaft gezogen werden könnte“, sagt Heuer.

Der dritte Teil der Maßnahme bezieht sich auf den Friedhof selbst. Der Mittelweg wird gepflastert und eine Allee mit kleinkronigen Bäumen angelegt. „Auch dies wird noch in diesem Jahr zu Abschluss gebracht“, sagt Ortbürgermeister Heinz-Günther Jaster.

