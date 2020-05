Neun Genesene auf einen Schlag - Infiziertenzahl halbiert - neue Zählweise

Regionsweit kein weiterer Todesfall - Corona-Zahlen am Freitag

Neustadt (os). Nachdem zuletzt neue Infektionen dazugekommen waren, sank die Zahl der aktuell an Covid-19 erkrankten Personen im Neustädter Land im Vergleich zu gestern auf neun. Ebenso viele werden nach den Daten des Gesundheitsamtes der Region Hannover seit gestern als genesen gewertet. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie von der Virus-Infektion betroffen waren, bleibt damit bei 35, neue Betroffene sind somit seit Donnerstag nicht registriert worden. Diese Zahl gilt nur für Betroffene, die im Stadtgebiet auch ihren Hauptwohnsitz haben. Wer hier im Klinikum behandelt wird, aber andernorts gemeldet ist, wird in der jeweiligen Kommune geführt.

Die gesunkenen Zahlen hängen stark mit einer veränderten Zählweise zusammen. Das Gesundheitsamt der Region orientiert sich ab sofort am Vorgehen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des Landesgesundheitsamtes. Dort werden Erkrankte als genesen gewertet, wenn seit ihrem Meldedatum mindestens 14 Tage vergangen sind. In der Region wurde bisher eine tatsächliche Genesungsmeldung abgewartet. Dadurch sinken die Zahlen auf einen Schlag auch in den Regionskommunen und der Landeshauptstadt.

Dort liegt die Zahl der aktuell Infizierten mit Stand Freitagnachmittag bei 231 (765 am Vortag). 1.758 (1.198) Regionsbewohner gelten jetzt als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 2.070 (2.044). Insgesamt sind regionsweit bisher 81 (+/-0) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 82,9 (+/-0) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 109 (-18) Menschen in Kliniken behandelt, davon 26 (-8) auf Intensivstationen.

Eine Meldung für die Altersaufteilung gab es für Freitag nicht.

