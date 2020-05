"Mir ist erst hinterher klar geworden, dass ich auch hätte tot sein können"

Steinwerfer treffen Golf von der Dammkrug-Brücke

Von der Dammkrug-Brücke in Richtung Bordenau warfen Unbekannte Steine auf den Wagen einer jungen Frau ... Foto: Seitz

und brachten die Windschutzscheibe zum Reißen. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Seit dem 22. April ist für Janina Bremer keine Autofahrt mehr wie vor diesem Tag. Ein mulmiges Gefühl beschleicht die 34-Jährige bei jeder nahenden Brücke, besonders aber unter der Überführung der Straße nach Bordenau am Dammkrug.

Gegen 13.30 Uhr war die Drakenburgerin auf der Fahrt zur Arbeit nach Garbsen. Plötzlich krachte es, die Windschutzscheibe direkt vor ihren Augen riss ein. Aus Reflex versuchte die junge Frau nach links auszuweichen - ohne zu wissen wem oder was. „Gott sei Dank war da kein anderes Auto“, sagt sie heute. Sie konnte ihren Golf wieder unter Kontrolle bringen, wurde langsamer, fuhr aber weiter. Im Rückspiegel konnte sie drei Personen auf der Brücke sehen. Auf dem Parkplatz ihrer Arbeitsstelle kam dann der Zusammenbruch. „Ich bin in Tränen ausgebrochen und habe erst dort realisiert, was alles hätte passieren können“, sagt die 34-Jährige, die erst in diesem Augenblick völlig unter Schock stand. „Vorher hat mich wohl das Adrenalin weiterfahren lassen.“

Sie informierte die Polizei, eine Streifenwagenbesatzung traf aber niemanden mehr an. „Ein anderes Auto oder ein Laster waren nicht in der Nähe“, erinnert sie sich und ist deshalb sicher, dass die Personen auf der Brücke Steine auf ihren Wagen geworfen haben. Zunächst ging sie von einem Stein aus, erst der Gutachter, der den Schaden bewerten sollte, sprach von mehreren Wurfgeschossen. Die hatten neben der Scheibe auch den Lack auf dem Dach und das Schiebedach beschädigt. Die rund 1.800 Euro Schaden sind für Janina Bremer aber nicht das Schlimmste. Ebenso wenig der ganze Aufwand, der nach dem Vorfall folgte. „Ich musste zur Versicherung, zur Polizei und mir ja auch ein Auto besorgen, mit dem ich zur Arbeit fahren konnte“, sagt sie.

Schwerer wiegt aber die psychische Belastung. Die Angst, die unter jeder Brücke wiederkommt. „Das Weinen hat auf jeden Fall geholfen“, sagt sie. „So bin ich.“ Auch Gespräche mit ihrer Familie „und auch mit der Polizei“ trugen zur Verarbeitung bei.

Die Ermittler hoffen nun, dass vielleicht noch jemand die drei Personen bemerkt hat - oder die Täter möglicherweise mit den Steinwürfen geprahlt haben. Zeugenhinweise bearbeitet die Polizei Neustadt unter Telefon 05032/9559-115. „Das ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“, sagt Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann. „Selbst Kinder sollten wissen, welche Folgen solche Handlungen haben können.“

Janina Bremer ist die mögliche Folge erst später klar geworden: „Ich hätte auch tot sein können.“

Häufige Taten

Allein 2019 wurden mehrere ähnliche Fälle registriert: Kinder warfen Gegenstände vom Parkhaus, Jugendliche Böller gezielt unter vorbeifahrende Autos. Im Dezember wurden Feuerwerkskörper von der selben Brücke geworfen. Auch auf einen Bus der Polizeiakademie wurden am Dammkrug schon Stein geworfen - aber jeweils niemand ermittlelt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1104 vom 09.05.2020