Erster Hoffnungsschimmer, aber Gastronomen haben ihn auch nötig

Auf der Marktstraße für Lockerung protestiert

Maß genommen für den Neustart: Die Gestronomen Doris Krause (v.li.), Franco Console, Björn Penno und Jürgen Stach gehen durch eine harte Zeit. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Viele Menschen haben ihre Gastronomen im Stadtgebiet nicht im Regen stehen lassen. Nicht während der corona-bedingten Schließungen von Restaurants, Cafés und Kneipen, aber auch nicht im Wortsinne - bei einer Protestaktion für schnelle Lockerungen am Montag auf dem Sparkassenvorplatz. Viele blieben stehen und hatten trotz leichten Niesels mindestens aufmunternde Worte parat. „Es fehlt mir wirklich, man braucht mal wieder einen neuen Anlaufpunkt“, sagt Margret Fiene. Auch Michael Voltmer ist stehen geblieben: „Sich Essen liefern zu lassen ist ja ganz schön, aber da fehlt die Atmosphäre.“

Auch wenn sich mittlerweile ein Hoffnungsschimmer abzeichnet und von Montag an zumindest 50 Prozent der Kapazitäten wieder genutzt werden dürfen, kommen die Gastronomen von einer harten Durststrecke. „Es fehlt ja vor allem der Getränkeumsatz“, sagt Jürgen Stach vom Havanna.

Erste Maßnahmen für die Rückkehr in Richtung Normalität wurden zwar im Laufe der Woche beschlossen, für die Gastronomie bleibt die Lage nach Aussage ihrer Vertreter aber schwierig.

Mit der Aktion am Montag hatten die Wirte auf ihre Lage aufmerksam machen wollen. „Für die Mitarbeiter ist es besonders hart“, sagt Björn Penno vom Jedermanns. Das sieht auch Doris Krause (Bistro C‘est la vie) so. „Ob hinterher alle wieder zur Verfügung stehen, weiß ich nicht. Mancher muss sich ja auch etwas anderes suchen.“ Viele Gastronomen machen derzeit weitgehend alles allein: kochen, putzen und liefern sogar selbst.

Krause ist sich sicher: „Das Jahr wird eine Katastrophe.“ Besonders durch das ausfallende Schützenfest und Veranstaltungen im Vorfeld brechen ihr enorme Umsätze weg, die Vorverträge mit Brauereien lassen am Jahresende weitere Verluste erwarten. Mancher wisse noch nicht, wie die Lagerfüllung für den Neustart finanziert werden kann.

Die Einschränkungen sind den Gastronomen zudem nicht erklärlich. „Wir sind ja nicht so dicht am Gast wie ein Friseur an seinen Kunden“, sagt Stach. Die Wiederöffnungsmöglichkeit am kommenden Montag stimmt ein zwar grundsätzlich zufrieden, zurück zu wirtschaftlich gesundem Handeln bringe sie aber nicht. „Es gibt ja zusätzliche Kosten für Desinfektion und anderes, aber nur 50 Prozent der möglichen Gäste“, sagt er. Björn Penno hatte bereits vorher entschieden, dass er weiter Außerhaus-Lieferungen anbietet.

Aktion ist auch ein Dank an die Gäste

Eins ist den Gastronomen besonders wichtig. „Die Aktion soll auch ein Dank an unsere treuen Gäste sein“, sagt Doris Krause. „Viele haben nur etwas bestellt, um uns zu helfen“, ergänzt Jürgen Stach. Björn Penno berichtet von viele netten Gesprächen. Für ihn steht schon fest, dass das Außerhausangebot mindestens so lange erhalten bleibt, wie es Einschränkungen im Restaurant gibt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1104 vom 09.05.2020