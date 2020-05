Aus „Neon Club Night“ wird „Quarantäne Club Night“

Dorfwerkstatt und Meer Radio laden zur besonderen „Party“

Meer Radio-Programmchef André Gottschalk (li.) und Ole Brackmann von der Dorfwerkstatt Bordenau laden zur „Quarantäne Club Night“ über Radio und Livestream ein. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Bordenau/Neustadt (r/os). Die Neon Club Night ist seit 2019 die „jugendliche Erweiterung“ des Schützenfestes in Bordenau. Sie sollte auch dieses Jahr am 15. Mai stattfinden und hunderte junge Besucher in das Zelt am Dorfteich locken. „In Anbetracht der aktuellen Situation, muss die schon seit Monaten geplante Veranstaltung ausfallen, um das sich rasch verbreitende Corona-Virus schnellstmöglich einzudämmen“, sagt Ole Brackmann. „Da haben, wir - die Jugendgruppe „Color My Life“ der Dorfwerkstatt Bordenau - uns zusammen mit unseren engen Partnern Meer Radio und Scheffler Eventservice überlegt, wie wir diese besondere Veranstaltung trotz alledem stattfinden lassen können“. Künstler? Die sind schon vorhanden und gebucht. Die technische Ausstattung? Diese ist ebenfalls geplant und durch den Eventservice vorhanden. Die „Bühne“ wird dabei das Meer Radio stellen. „Die geplante Veranstaltung wird mit den selben Künstlern in einer der Situation angepassten Form trotzdem durchgeführt“, so Brackmann. Somit gibt es die Online-Live-Ausgabe, der nun umbenannten „Quarantäne Club Night“.

Am 15. Mai treten ab 20 Uhr verschiedene regionale DJs mit ihren Sets auf und bringen ihre Musik in die heimischen Wohnzimmer, auf die Terrassen und jeden weiteren Wunschort - gefeiert werden kann bis zum nächsten Tag um 3 Uhr. Empfangen werden kann das ganze über Meer Radio auf der UKW-Frewuenz 88.0 oder auch mit Live-Video auf Facebook. Des weiteren kann über die sozialen Medien von „Color My Life“ und Meer Radio zugeschaut werden. So eröffnen die Initiatoren die eigentliche Schützenfestsaison mit zahlreichen Hits über Video und Rundfunk.

„Man kann Zuhause einfach das Radio oder den Stream einschalten, sich ein kühles Getränk bereitstellen und einfach mal wieder abfeiern“, verspricht Ole Brackmann.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1104 vom 09.05.2020