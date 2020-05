„William“ ist wieder Zuhause

"Container-Kater" aus dem Tierheim abgeholt

Klein Heidorn/Bordenau (os). Der junge, schwarze Kater, den Feuerwehrleute am Sonntag, 26. April, aus einem Altkleidercontainer am Steinweg in Bordenau befreit hatten (wir berichteten), ist wieder bei seinem Besitzer. Der holte den „Container“-Kater am 3. Mai im Tierheim ab, nachdem er in der Neustädter Zeitung gelesen hatte, wo sein Tier zu finden ist. Die Halter wohnen am Steinweg, ihr Schnurrer hört auf den Namen „William“ und war nur unweit von Zuhause in die Zwangslage geraten. Auf welche Weise das passierte, wird wohl nicht mehr geklärt.

