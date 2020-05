Drei Autokonzerte am Balneon sollen Normalität schaffen

Louisa Jones und Fidgets Life statt Colour your life-Festival

Florian Lampe und Steffen Schlaket (Balneon) und Ole Brackmann und Henrik Malbüch (DorfwerkstattBordenau) freuen sich auf den 16. Mai. Dann findet auf dem Parkplatz des Bades das erste Autokonzert statt. Foto: Fricke-Deppe vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (fd). Wie so viele Großveranstaltungen kann in diesem Jahr das beliebte Colour your life Festival der Dorfjugend Bordenau nicht durchgeführt werden. „Wir wollen den Neustädtern einen kleinen Teil Normalität zurückbringen“, versicherte einer der Sprecher, Ole Brackmann gegenüber der NZ. In enger Zusammenarbeit mit den Betreibern des Balneon reifte die Idee zu einem Autokonzert. „Autokino-Veranstaltungen gab es jetzt genug, ich denke es wird Zeit für unsere Idee. Außerdem haben wir in der letzten Zeit alle genug Filme geguckt“, erklärte Steffen Schlakat vom Balneon. Am Samstag, 16. Mai, geistert also nicht nur die Bundesliga über die Bildschirme, sondern auf dem Parkplatz des Bades ist dann eine große Bühne aufgebaut. Das erste Konzert beginnt um 17 Uhr, Louisa Jones greift dann kräftig in die Seiten. Die junge britisch-deutsche Singer-Songwriterin und Gitarristin kommt aus Hannover. Ihre Musik ist eine Mischung aus Indie-Pop und Folk. Im Jahr 2016 war sie Teil der Show „The Voice of Germany“. Das zweite und dritte Konzert um 19 Uhr, sowie um 21 Uhr bestreitet die Band Fidgets Life ihre Konzerte. 60 Autos werden dann pro Konzert in gebührenden Abstand auf dem Parkplatz des Erlebnisbades einparken, Lautsprecher übertragen die Musik. Getränke und Snacks werden jeweils selbst mitgebracht. „Spontane Besuche gehen leider nicht, die Online Anmeldung ist nötig“. Die über die Balneon-Webseite zu reservierenden Tickets sind kostenlos, über eine Spende würden sich die Veranstalter aber sehr freuen, um die Unkosten zu decken. „Wir werden während der Konzerte eventuelle Spenden einsammeln. Es ist aber auch möglich über Pay Pal zu spenden“, so Brackmann.

