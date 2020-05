Corona-Zahlen am Mittwoch: Wieder eine Infektion mehr

Region beschreibt Quarantäne-Voraussetzungen

Neustadt (os). Im Stadtgebiet sind mit Stand vom heutigen Mittwoch nach den Zahlen des gesundheitsamtes der Region Hannover 18 Menschen aktuell an Covid-19 erkrankt oder positiv auf das Virus getestet worden. Die Gesamtzahl der Betroffenen seit Pandemie-Ausbruch liegt damit nun bei 34. Darin eingerechnet sind keine der Betroffenen, die zwar im Neustädter Krankenhaus behandelt werden, aber aus anderen Kommunen kommen.

In den Regionskommunen und der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten mit Stand Dienstagnachmittag bei 783 (-10 zum Vortag). 1.156 (+21) Regionsbewohner gelten derzeit als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 2.019 (2.004). Insgesamt sind regionsweit bisher 80 (+4) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 83,5 (+/-0) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 118 (-12) Menschen in Kliniken behandelt, davon 30 (-2) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der aktuell noch Infizierten (Veränderungen zum Vortag in Klammern): bis 9 Jahre: 15 (-1) aktuell Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 32 (+/-0), 20 bis 29 Jahre: 117 (+1), 30 bis 39 Jahre: 110 (+/-0), 40 bis 49: 100 (-4), 50 bis 59 Jahre: 154 (+3), 60 bis 69 Jahre: 75 (+1), 70 bis 79 Jahre: 65 (-3), 80 Jahre und älter: 115 (-7).

Angesichts der aktuellen Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen weist die Region Hannover auf Folgendes hin: Im Fall einer Covid-19-Erkrankung im sozialen Umfeld werden Menschen nur dann unter Quarantäne gestellt, wenn sie innerhalb der vergangenen 14 Tage persönlich und unmittelbar Kontakt mit dem oder der Infizierten hatten, dabei den Sicherheitsabstand von zwei Metern unterschritten haben und der Kontakt länger als insgesamt 15 Minuten dauerte.

Ein Betrieb oder eine Bildungseinrichtung muss nicht pauschal geschlossen werden, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet wird. Für Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen besteht jedoch eine Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt, wenn ein Covid-19-Verdacht in der Einrichtung auftritt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1104 vom 09.05.2020