Sicherheit für Blutspende ist gewährleistet

Ortsverein erwartet den 6.000. Spender

Otternhagen (r/os). Nachdem zuletzt mehrere Blutspendetermin wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden, bietet der DRK-Ortsverein Otternhagen nun am Freitag, 15. Mai, von 16.30 bis 19 Uhr eine Möglichkeit zur Blutspende in der Grundschule an. „Der Besuch des Blutspendetermins unterliegt nicht dem Kontaktverbot. Die Sicherheitsvorkehrungen werden zum Schutz der Blutspender, Mitarbeitern und Helfern der aktuellen Lage entsprechend angepasst“, betont die Vorsitzende Ingrid Völker. Blutspender sollten sich aber gesund und fit fühlen, schreibt sie. „Wir erwarten am 15. Mai unseren 6.000. Besucher“, so Völker.

Mitarbeiter und Spender müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen. Wer keinen Schutz hat, erhält diesen vom Blutspende-Team. Teilnehmer müssen die Hände desinfizieren und ihre Temperatur wird gemessen. Es werde auf Abstand zwischen den Besuchern, Ehrenamtlichen und zwischen den Spende-Liegen geachtet. Der Ortsverein bittet darum, zum Blutspende-Termin keine Kinder mitzubringen.

„Für Getränke ist gesorgt, dass sonst so beliebte Büfett entfällt. Alle Spender erhalten ein Dankeschön in anderer Form“, kündigt Völker an. Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren. Mitzubringen sind der Personalausweis oder Führerschein und der Blutspenderpass.

Ausgabe-Nr. 1104 vom 09.05.2020