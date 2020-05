Amtsgericht nimmt den Sitzungsbetrieb wieder auf

In vielen Verfahren ist noch mit Wartezeiten zu rechnen

Seit Montag wieder mit mehr Sitzungen: das Amtsgericht Neustadt.

Neustadt (os). Nachdem bis Ende April Sitzungen nur noch in sehr eiligen Verfahren, etwa Haftsachen oder Kindschaftssachen bei Gefährdung des Kindeswohls, durchgeführt wurden, finden seit Anfang Mai wieder vermehrt Sitzungen im Amtsgericht statt. Schon aus räumlichen Gründen ist der Sitzungsbetrieb aber noch nicht wieder in dem Umfang wie vor Ausbruch der Corona Pandemie möglich. Sowohl in den Sitzungssälen als auch in den Wartebereichen muss weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Es können daher nur wenige Sitzungen gleichzeitig stattfinden. Zwischen den einzelnen Terminen muss genügend Zeit bleiben, um Saal und Wartebereich zu räumen. „Weil in den beiden vergangenen Monaten viele Termine aufgehoben wurden, wird es noch längere Zeit dauern, bis alle anstehenden Verfahren verhandelt werden können“, teilt Direktor Dr. Michael Giers mit. Wenn die Beteiligten einverstanden sind und sich die Verfahren dafür eignen, könnten Richter in Zivil- und Familiensachen auch im schriftlichen Verfahren entscheiden, das wird etwa bei Ehescheidungen zunehmend vorgeschlagen, wenn beide Parteien anwaltlich vertreten sind. Auch Anhörungen von Beteiligten per Skype kommen laut Giers in Betracht.

Auch ohne Sitzungstermin, so im Grundbuchamt oder im Betreuungsgericht, können noch nicht alle Verfahren aufgearbeitet werden, weil nicht sämtliche Mitarbeiterinnen gleichzeitig im Gericht arbeiten. Ein Großteil der Zimmer ist mit zwei Kräften besetzt. In Betreuungssachen sind Anhörungen in Altenheimen oder Krankenhäusern wegen des Schutzes aller Beteiligten vor einer Ansteckung nur sehr eingeschränkt möglich.

„Es wird somit selbst dann, wenn der Dienstbetrieb wieder voll aufgenommen werden kann, in vielen Verfahren noch mit einer längeren Wartezeit zu rechnen sein“, so Giers, der dafür um Verständnis bittet, aber auch „für die Unterstützung und Zusammenarbeit in diesen schwierigen Zeiten“ dankt.

Besucher des Amtsgerichts werden gebeten zu beachten, dass innerhalb des Gebäudes ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Nur während der Sitzungen entscheiden die Vorsitzenden, ob darauf verzichtet werden kann. Beispielsweise könnte bei einem Rotlichtverstoß nicht festgestellt werden, ob es sich tatsächlich um den auf dem Radarfoto abgebildeten Fahrer handelt, wenn dieser eine Maske trägt.

