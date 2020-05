Infizierten-Zahl erst einmal wieder stabil

Regionsweit jetzt unter 800 aktuell Betroffene

Neustadt (os). Nach dem Anstieg um fünf Infizierte über das lange Feiertagswochenende sind die Corona-Zahlen für das Neustädter Land seit gestern zunächst stabil geblieben. Weiterhin gibt es nach den Zahlen des Gesundheitsamtes der Region 17 aktuell infizierte Menschen, die im Stadtgebiet ihren Wohnsitz haben. Damit bleibt die Gesamtzahl der in Neustadt Betroffenen seit Ausbruch der Pandemie weiter bei 33.

Darin eingerechnet sind keine der Betroffenen, die zwar im Neustädter Krankenhaus behandelt werden, aber aus anderen Kommunen kommen.

Wie berichtet, hat sich der Corona-Verdacht im Fall einer Kita-Mitarbeiterin in Schneeren nicht bestätigt. Die Einrichtung arbeitet wieder.

In den Regionskommunen und der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten mit Stand Dienstagnachmittag bei 793 (-24 zum Vortag). 1.135 (+38) Regionsbewohner gelten derzeit als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 2.004 (1.989). Insgesamt sind regionsweit bisher 76 (+1) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 83,5 (+/-0) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 130 (-9) Menschen in Kliniken behandelt, davon 32 (+1) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der aktuell noch Infizierten (Veränderungen zum Vortag in Klammern): bis 9 Jahre: 16 (-1) aktuell Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 32 (-1), 20 bis 29 Jahre: 116 (-5), 30 bis 39 Jahre: 110 (-6), 40 bis 49: 104 (-7), 50 bis 59 Jahre: 151 (+/-0), 60 bis 69 Jahre: 74 (-2), 70 bis 79 Jahre: 68 (-2), 80 Jahre und älter: 122 (+/-0).

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1104 vom 09.05.2020