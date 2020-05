Rat tagt am 14. Mai erstmals wieder - in verkleinerter Besetzung

Kinderbetreuung ist Themenschwerpunkt

So dicht wie bei dieser Ratssitzung in der KGS-Mensa wird es am 14. Mai nicht werden.

Neustadt (os). Die erste Ratssitzung nach der „Corona-Pause“ beginnt am Donnerstag, 14. Mai, 18 Uhr - anders als sonst aber nicht im Sitzungssaal an der Nienburger Straße, sondern in der Mensa der KGS, Leinstraße 85. „Um die Anzahl der Mandatsträger und damit die Infektionsgefahr zu verringern, haben die Fraktionen eine sogenannte Pairing-Vereinbarung getroffen“, teilt Stadtsprecherin Nadine Schley mit. Dieses „Fairnessabkommen“ verringere die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder bei gleichbleibenden Mehrheitsverhältnissen. Für die Sitzung am 14. Mai gilt die folgende Sitzanzahl: Neben dem Bürgermeister haben CDU und SPD jeweils sieben Vertreter, drei Mandate werden durch Bündnis 90/Die Grüne/Die Linke wahrgenommen, jeweils zwei durch UWG und FFN. FDP und AfD sind jeweils mit einem Ratsherrn vertreten.

Die Besucheranzahl ist auf 30 Personen begrenzt. „Es gilt das Windhundprinzip. Sind die 30 Plätze besetzt, werden keine weiteren Besucher eingelassen. Es herrscht keine explizite Maskenpflicht“, so Schley weiter.

Die Tagesordnung steht im Ratsinformationssystem auf der städtischen Homepage zur Verfügung. Ein besonderer Themenschwerpunkt ist die Kindertagesbetreuung. So geht es im Erstattung von Kita-Gebühren im Zusammenhang mit der Corona-Krise, ebensolche Erstattungen bei den Tagespflegegebühren und in Betriebskindertagesstätten. Auch Nachmittagsbetreuungsangebote in Poggenhagen und Schneeren stehen auf der Tagesordnung, ebenso die Erweiterung der Kita in Mardorf und ein Konzept zum Ausbau der Kindertagesstätten und -tagespflege in den kommenden Jahren.

Die Neuaufnahme von Darlehen im Haushaltsjahr 2020, die Ausstattung der regionalen VHS-Geschäftsstelle im Schloss Landestrost sowie „Klimaschutz in Bebauungsplänen/Klimagerechte Siedlungsentwicklung“ stehen ebenfalls zur Diskussion. Bei letzterem Thema muss der Rat entscheiden, ob er sich mit einem entsprechenden Antrag der Mehrheitsgruppe aus CDU, Grünen/Linken und UWG weiter befassen will.

Ortsräte und Fachausschüsse bleiben im Mai aber ohne Ausnahme abgesagt.

