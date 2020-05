Fünf neue Infektionen über das Wochenende

Neustädter Land legt kräftig zu

Neustadt (os). Über das lange Wochenende hat sich einiges getan bei den Corona-Zahlen für das Stadtgebiet - allerdings nicht im positiven Sinne. Das Gesundheitsamt der Region meldet nun 17 aktuell infizierte Menschen mit Wohnsitz im Stadtgebiet, seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind es damit 33 insgesamt.

Einen Sondereffekt wie etwa Infektionen in einer Pflegeeinrichtung liegen der Steigerung der Zahlen nicht zugrunde. Auf der Lockerungsmaßnahmen ist der Anstieg auch aufgrund der Inkubationszeit laut Einschätzung der Region selbst statistisch nicht zurückzuführen.

In den Regionskommunen und der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten nun bei 817 (+5 zum Vortag). 1097 (+48) Regionsbewohner gelten derzeit als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 1.931 (1.931). Insgesamt sind regionsweit bisher 75 (+5) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 83,5 (+/-0) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 139 (-6) Menschen in Kliniken behandelt, davon 31 (-6) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der aktuell noch Infizierten (Veränderungen zum Donnerstag in Klammern): bis 9 Jahre: 17 (-1) aktuell Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 33 (-1), 20 bis 29 Jahre: 121 (-1), 30 bis 39 Jahre: 116 (+1), 40 bis 49: 111 (+3), 50 bis 59 Jahre: 151 (+2), 60 bis 69 Jahre: 76 (+2), 70 bis 79 Jahre: 70 (+/-0), 80 Jahre und älter: 122 (+/-0).

