B 442 wird zwei Nächte voll gesperrt

Fahrbahn wird saniert - Grundstücke nicht erreichbar

Wird ab 20 Uhr heute gesperrt: Die Kreuzung Wunstorfer Straße/Moordorfer Straße ab der Bushaltestelle Hudeweg.

Neustadt/Poggenhagen (os). Anders als von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) zunächst mitgeteilt, werden ab heute schadhafte Stellen an der Bundesstraße 442 zwischen Neustadt und Wunstorf beseitigt.

In der Nacht von heute auf Dienstag muss dafür die Kreuzung Wunstorfer Straße/Moordorfer Straße - beim „Frosch“ - voll gesperrt werden. Das Baufeld reicht von der Kreuzung bis hinter die dortige Bushaltestelle. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 5./6. Mai, wird dann die Fliegerhorst-Kreuzung Moordorfer Straße/Fliegerstraße/Dyckerhoffstraße gesperrt. Die Arbeiten sollen jeweils gegen 20 Uhr beginnen und um 5 Uhr des Folgetages abgeschlossen sein.

An den wichtigen Knotenpunkten in Neustadt, Wunstorf, Blumenau, Großenheidorn, Himmelreich und Bordenau/Poggenhagen weisen Vorwegweiser auf die jeweiligen Sperrungen hin. Eine Umleitungsbeschilderung wird es aufgrund der Kürze der Arbeiten und des verhältnismäßig immensen Aufwandes für eine solche Beschilderung nicht geben. Ein weiträumiges Ausweichen über Bordenau und Bahnhof Poggenhagen dürfte heute die beste Wahl sein, in der folgenden Nacht über Bordenau und Liethe.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und empfiehlt den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll auch eine Schadstelle an der Nienburger Straße (ebenfalls B 442) erneuert werden. Auf Höhe der dortigen „Western-Ranch“ wird dann für einige Stunden eine Baustellenampel den Verkehr regeln.

Am heutigen Montag endet der Rufbus 82 bei den Fahrten um 21.43 und 23.43 Uhr schon an der Bunsenstraße, Fahrten um 19.43 ist nicht betroffen. Für Fahrten nach Wunstorf empfiehlt Regiobus die S-Bahn zu nutzen. Von Dienstag auf Mittwoch fährt der R82 von der Haltestelle Neustadt/Hudeweg direkt zur Haltestelle Poggenhagen/Bahnhof und wieder zurück. Die Haltestellen Poggenhagen/Am Schiffgraben bis Poggenhagen/Ilschenheide entfallen ersatzlos. Fahrten um 19.43 Uhr ab Neustadt und 19.59 Uhr ab Poggenhagen/Bahnhof sind nicht betroffen.

