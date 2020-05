Eine weitere Neuinfektion im Stadtgebiet

Region warnt vor unwirksamem Desinfektionsmittel

Neustadt (tma). Gestern wurde nach langer Zeit eine Neuinfektion gemeldet, heute scheint sich mit einem weiteren Corona-Fall wieder ein Trend zu entwickeln. Wie das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet, werden im Neustädter Land nun zwölf Personen als infiziert und/oder erkrankt gezählt, 16 Genesene bringen die Gesamtzahl der Corona-Infizierten Stand Mittwoch Nachmittag auf 28.

In den Regionskommunen und der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten nun bei 812 (-1 zum Vortag). 1049 (+18) Regionsbewohner gelten derzeit als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 1.931 (1.912). Insgesamt sind regionsweit bisher 70 (+2) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 83,5 (+0,2) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 139 (-16) Menschen in Kliniken behandelt, davon 37 (-3) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der aktuell noch Infizierten (Veränderungen zum Vortag in Klammern): bis 9 Jahre: 18 (-2) aktuell Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 34 (+1), 20 bis 29 Jahre: 122 (+1), 30 bis 39 Jahre: 115 (+1), 40 bis 49: 108 (+/-0), 50 bis 59 Jahre: 149 (+2), über 60 Jahre: 266 (-4).

Die Region warnt außerdem vor dem Kauf von Hand- oder Flächen-Desinfektionsmitteln, die nicht den gesetzlichen Bestimmungen genügen und womöglich nicht wirksam sind. Hersteller seien verpflichtet folgende Angaben auf der Verpackung zu machen: Name, Anschrift und Zulassungsnummer des Herstellers, Informationen zu allen enthaltenen Wirkstoffen und ihrer Konzentration, Verfallsdatum sowie Hinweise zu Lagerung und Entsorgung. Darüber hinaus müssen Gefahrenhinweise enthalten sein mit den entsprechenden Piktogrammen sowie verständliche Angaben über die Häufigkeit und Dosierung des Mittels. Vorsicht ist geboten bei Mitteln, die mit dem Hinweis „umweltfreundlich“ oder „ungiftig“ – diese sind irreführend und daher verboten.

