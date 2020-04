„Panzersperren“ gegen unerlaubtes Betreten im Naturschutzgebiet

Neustadt (os). Wuchtige Betonklötze blockieren neuerdings den Einmündungstrichter eines Wirtschaftsweges samt Lorenbahnstrecke an der Moorstraße. Fahrzeuge können dort nun nicht mehr abgestellt werden. „Hier war es bisher möglich, sich das unter Schutz gestellte Moor anzusehen und mit dem Rad den Vogeldamm zu erreichen. Wollen die Naturschützer der Region uns das verbieten? Und wenn ja, warum?“, fragt sich nicht nur NZ-Leser Rüdiger Marwede. Dabei ist das Betreten des Naturschutzgebietes bereits seit längerem verboten. Entsprechende Schilder schließen das auch für Fußgänger aus.

Naturschutz ist aber nur ein Randaspekt der Gründe für die „Panzersperren“, wie Marwede sie nennt. „Die Zuwegung war schon häufig mit so vielen Fahrzeugen zugeparkt, dass unsere Mitarbeiter nicht mehr durchkamen. Auch die Feuerwehr-Zufahrt war mehrfach blockiert“, sagt Daniel Aurenz, Geschäftsführer von ASB Humus. Seiner Firma gehört das Gelände, in Absprache mit der Naturschutzbehörde hat er nun auch das Provisorium errichten lassen. „Auf Dauer wird es dort eine andere Lösung geben“, so Aurenz. Die wird Parkplatzsuchende weiterhin aussperren und damit auch dafür sorgen, dass illegale Müll- und Grüngutentsorgung zu unterbinden.

Marwede hatte auch kritisiert, die Feuerwehr können wegen der Sperren nicht ins Moor. Der ASB-Chef hat das aber vorher geklärt, die Brandschützer können mit ihren Fahrzeugen problemlos den Schienenstrang überqueren.

