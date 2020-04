Bernd Becker beseitigt die Spuren so manchen Gelages

Freiwilliger Ordnungsdienst an Angelvereins-Gewässern

Bernd Becker zieht einen benutzten Grill vom vergangenen Wochenende aus dem Gebüsch.

Bordenau (os). „Das geht ja heute alles noch“, sagt Bernd Becker. Wenig später zieht er dann aber doch einen liegen gebliebenen Billig-Grill aus einem Busch am Kiesteich. Scherben liegen auch an der Fundstelle, „da brauche ich einen anderen Behälter“, sagt der freiwillige Helfer des Angelvereins.

Einmal pro Woche kommt er nicht nur an den Bordenauer Teich, sondern sucht auch an anderen Gewässern des Vereins Müll zusammen. Das Aufkommen ist immerhin so hoch, dass in Bordenau ein Container steht, in den er die vollen Säcke wirft. Seit Jahresbeginn ist der fünf Kubikmeter große Behälter schon wieder zur Hälfte gefüllt, fasst aber auch den Abfall, der an zwei weiteren Angelvereins-Gewässern gesammelt wird.

Für die Jugendarbeit des Vereins kommt sogar ab und zu etwas heraus bei Beckers Sammeleinsätzen: „Wenn ich Pfandflaschen oder -dosen finde, gebe ich die ab und die Einnahmen gehen an unseren Nachwuchs.“ Schon mehr als 35 Euro kamen in diesem Jahr zusammen.

„Wir bekommen derzeit vermehrte Meldungen über Picknicks oder Ähnliches“, sagt der Angelvereins-Vorsitzende Holger Machulla. Dabei ist das Betreten der Grundstücke nicht überall erlaubt, weil viele Seen in Naturschutzgebieten liegen. In Bordenau teilen sich die Angler die Uferlinie seit vielen Jahren mit der Öffentlichkeit, dort darf auch offiziell gebadet werden. Die Kosten dafür - sowohl für die Wassergüteuntersuchung als auch für den Müllcontainer und Weiteres - trägt der Angelverein allein. „Das sind immerhin rund 3.000 Euro im Jahr“, so der Vorsitzende.

„Wir wollen ja gern das Betreten der Flächen ermöglichen, es wäre aber schön, wenn die Nutzer etwas rücksichtsvoller wären und zumindest ihren Müll mitnehmen. Voll wird das ja auch alles hingetragen, auf dem Rückweg wäre es sogar leichter“, sagt Machulla.

