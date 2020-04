Drogen am Steuer, Fahrerfluchten und gestohlener Mini-Bagger

Bordena/Neustadt/Suttorf (os). Mit Kokain und Alkohol im Blut ist eine 35-jährige Autofahrerin am Mittwochabend „Am Kampe“ in Bordenau gestoppt worden. Eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrollierte die BMW-Fahrerin in der Straße, die gab zwar den Konsum der von Alkohol und Drogen zu, verweigerte aber einen Urin-Vortest. Deshalb wurde sie zur Wache gebracht, um eine Blutprobe zu entnehmen.

Zwischen 8.30 und 17 Uhr am Mittwoch stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Steinweg gegen die Fahrerseite eine abgestellten Mazda und richtete dabei rund 4.000 Euro Schaden an. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat Neustadt unter Telefon 05032/9559-115 zu melden.

Das gilt auch für zwei weitere Taten. Am Mittwochabend wurde im Auenblick hinter dem Wölper Ring ein Minibagger gestohlen. Nach Angaben der Besitzer gibt es Hinweise auf einen orangfarbenen Pritschenwagen und mehrere Personen, die mit der Tat zu tun haben könnten.

Eine weitere Unfallflucht meldet die Polizei vom vergangenen Samstag, 11 bis 14 Uhr. „In Suttorf“ wurde im Vorbeifahren ein roter Golf beschädigt. Vor Ort wurde ein silberfarbenes Außenspiegelgehäuse gefunden, laut der Ermittler von einem Opel Astra, Baujahr 2004 bis 2010. Wem ein entsprechendes Fahrzeug mit defektem Außenspiegel aufgefallen ist, sollte sich ebenfalls beim Kommissariat Neustadt melden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1103 vom 02.05.2020