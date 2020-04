Erste Neuinfektion nach zwei Wochen Genesungen

Aktuell elf Corona-Fälle im Neustädter Land

Neustadt (tma). Nachdem die Zahl der Covid-19-Patienten im Stadtgebiet lange stabil waren oder sich sogar durch Genesungen verringert haben, gibt es heute einen Corona-Fall mehr. Wie das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet, werden im Neustädter Land wieder elf Personen als infiziert und/oder erkrankt gezählt, 16 Genesene bringen die Gesamtzahl der Corona-Infizierten Stand Mittwoch Nachmittag auf 27.

In den Regionskommunen und der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten nun bei 813 (-6 zum Vortag). 1031 (+33) Regionsbewohner gelten derzeit als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 1.912 (1.884). Insgesamt sind regionsweit bisher 68 (+1) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 83,3 (+/-0) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 145 (-26) Menschen in Kliniken behandelt, davon 40 (+4) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der aktuell noch Infizierten (durch veränderte Zählweise keine Veränderung zum Vortag verfügbar): bis 9 Jahre: 20 aktuell Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 33, 20 bis 29 Jahre: 121, 30 bis 39 Jahre: 114, 40 bis 49: 108, 50 bis 59 Jahre: 147 (-4), über 60 Jahre: 270 (-2).

