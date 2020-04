Kennzeichenendung entscheidet über Zufahrt zum Wertstoffhof

aha reagiert auf hohe Kundenfrequenz und erste Schließungen

Viel Andrang auf dem Wertstoffhof, auch weil nur jede zweite Parkbucht benutzt werden darf. Die Fahrzeugschlange auf dem Rudolf-Diesel-Ring reicht weit zurück.

Neustadt (os). Entsorger aha greift zu drastischen Mitteln, um dem Andrang ana den Wertstoffhöfen Herr zu werden. Auch in Neustadt gab es am Dienstag lange Staus - bis auf die Landesstraße 193 zurück.

Ein ähnliches Bild herrschte am Mittwoch vor. Nachdem in Hannover bereits Wertstoffhöfe geschlossen wurden, teils durch die Polizei, entschied aha am Mittwochvormittag, eine neue Zufahrtsregelung bereits ab Donnerstag einzuführen.

„Um eine Entzerrung des Anlieferverkehrs zu ermöglichen, gilt für alle geöffneten Wertstoffhöfe ab Donnerstag, 30. April, eine neue Anlieferregelung. An geraden Kalendertagen dürfen nur Fahrzeuge anliefern, deren Kennzeichen auf eine gerade Ziffer enden“, teilte das kommunale Unternehmen mit.

Damit waren in dieser Woche (30. April und 2. Mai) nur noch Fahrzeuge mit gerader Endziffer erlaubt. Wenn der Recyclinghof am Dienstag wieder öffnet, dürfen auch Autos mit ungerader Kennzeichenendung erstmals wieder anliefern.

aha-Sprecherin Helene Herich hoffte, dass die Regelung noch viele Kunden erreicht, so dass möglichst wenige vergeblich anstehen. „Das ist aus unserer Sicht besser als eine erneute Schließung der Wertstoffhöfe“, sagt sie, versteht aber den Ärger, falls jemand abgewiesen wird.

Auf Anfrage der Neustädter Zeitung hatte Einsatz- und Streifendienstleiter Alexander Benne von der Polizei Neustadt am Mittwoch erklärt, eine Schließung sei für Polizei und Stadtverwaltung die letzte mögliche Variante. „Das verlagert das Problem nur zeitlich oder zieht eine steigende Zahl von Umweltdelikten nach sich“, sagt er nach Rücksprache mit der Stadt Neustadt.

Am Dienstag hatte die Polizei schon vormittags appelliert, sich nicht mehr in der Warteschlange einzureihen, wenn sie bereits bis über den Famila-Kreisel hinaus reicht. Darin hielten sich offensichtlich nur wenige, teilweise reichte der Stau bis zur Otto-Lilienthal-Straße zurück. Der Appell wurde am Mittwoch noch einmal erneuert, half aber erneut wenig.

Hintergrund für den im Vergleich zu Wiedereröffnung in der vergangenen Woche deutlich höheren Andrang: Seit dieser Woche sind alle Arten von Abfällen wieder entsorgbar. Nach der Corona-Schließung waren zunächst nur Grüngut und Sperrmüll zur Abgabe erlaubt. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, darf nur jede zweite Haltebucht genutzt werden. Weil sich bei den Nutzern scheinbar viel Müll angesammelt hat, steigt laut Herich zudem deren individuelle Verweildauer.

