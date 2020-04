Nur noch zehn Infizierte im Neustädter Land

Jetzt fast 1.000 Genesene in der Region

Neustadt (os). Zwei weitere Covid-19-Patienten aus dem Stadtgebiet - Kernstadt und Dörfer - gelten seit gestern als genesen. Wie das Gesundheitsamt der Region Hannover mit Stand von heute Nachmittag mitteilt, werden im Neustädter Land noch zehn Personen als infiziert und/oder erkrankt gezählt, 16 Genesene lassen die Gesamtzahl der Corona-Infizierten nach wie vor bei 26 stagnieren. Darin zählen nur Menschen mit, die auch Neustadt als Hauptwohnsitz haben. Mit den Zahlen im Klinikum ist die Lage nicht vergleichbar, da dort auch Patienten aus anderen Kommunen, vor allem aus Garbsen und Wunstorf, behandelt werden. Die beiden Nachbarstädte haben aktuell 33 (Garbsen) und neun Infizierte, die Gesamtzahlen liegen bei 100 und 35 (Wunstorf).

Im Zusammenhang mit Covid-19 ist im Neustädter Land bisher niemand gestorben, der hier auch gemeldet ist.

In den Regionskommunen und der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten nun bei 819 (-42 zum Vortag). 998 (+76) Regionsbewohner gelten derzeit als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 1.884 (1.877). Insgesamt sind regionsweit bisher 67 (+3) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 83,3 (+/-0) Jahren. In der gesamten Region werden mit Stand heute 171 (+2) Menschen in Kliniken behandelt, davon 36 (-3) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der aktuell noch Infizierten (Veränderung zum Vortag in Klammern): bis 14 Jahre: 298 aktuell Infizierte (+1), 15 bis 34 Jahre: 212 (-8), 35 bis 49 Jahre: 155 (-10), 50 bis 59 Jahre: 151 (-7), über 60 Jahre: 272 (-18).

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1103 vom 02.05.2020