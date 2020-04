Verwaltung kommt für Kita-Notbetreuung auch mit freien Trägern ins Gespräch

Punktesystem wird für Verteilung bei überlasteten Plätzen vorbereitet

Neustadt (r/tma). Die Stadtverwaltung hat in der vergangenen Woche verstärkt die Organisation der Notbetreuung in Kindertagesstätten und Schulen umgesetzt. Bund und Land hatten die Erweiterung der Notbetreuung vereinbart - die Verwirklichung liegt allerdings an den Kommunen.

„Wenn sie die Möglichkeit haben, ihr Kind zu Hause zu betreuen - nutzen sie dies und versuchen sie die Notbetreuung zu umgehen. Nur so können wir die Infektionsketten wirksam unterbrechen“, appelliert der Erste Stadtrat Maic Schillack an die Eltern. Noch gäbe es im Neustädter Land allerdings ausreichend Plätze in den bestehenden Notgruppen.

Müssen Kinder im Schulalter betreut werden, können sich Eltern an Schulleitungen oder Klassenlehrer wenden. Für Kita- und Krippenkinder gilt laut der Stadtverwaltung: Wer alle anderen Betreuungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat, kann den aktuellen Antrag zur Notbetreuung ausfüllen und alle Bescheinigungen beifügen. Wichtig sei besonders eine Erklärung zur Betriebsnotwendigkeit und eine Bescheinigung, dass der Arbeitgeber zu systemrelevanten Unternehmen gehört. „Wir nehmen bei der Vergabe der Plätze auch die familiäre Situation in den Blick und führen Elterngespräche“, erläutert der Erste Stadtrat.

Für den Fall, dass die Kapazitäten doch nicht ausreichen, arbeitet die Verwaltung an einem neuen Punktesystem, um die Plätze in den Notgruppen „möglichst fair“ zu verteilen. „Davon müssen wir aber hoffentlich erst später Gebrauch machen“, so Schillack.

Die Verwaltung habe sich seit dem Beschluss des Landes bemüht, auch mit freien Trägern ins Gespräch zu kommen. „Wichtig ist, dass für alle Eltern in unserer Stadt die gleichen Bedingungen herrschen und alle Kindertagesstätten, egal unter welcher Trägerschaft, die gleichen Kriterien ansetzen“, betont Bürgermeister Dominic Herbst. Grundsätzlich könne die Verwaltung aber keine Prognose geben, wie die Betreuung in absehbarer Zeit geregelt wird. „Wir müssen uns auf die Landesregierung verlassen. Von dort gibt es die Aussage, dass die Situation 14-tägig neu bewertet wird“, so der Bürgermeister.

Für Anfragen im Bereich Kitas ist das Familien-Service-Büro der Stadt unter den Rufnummern 05032/84-342, -323 oder -306 erreichbar. Für den Bereich Schulen unter Telefon 05032/84-272. Außerdem wurde unter notbetreuung@neustadt-a-rbge.de eine neue E-Mail-Adresse für Probleme um die Notbetreuung geschaltet. Der Antrag ist auf der städtischen Internetseite unter Leben-in-Neustadt/Familien/Kinderbetreuung zu finden. Die Verwaltung bemüht sich um zeitnahe Rückmeldung und Klärung der Sachverhalte.

