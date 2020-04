Toaster schmort - Katze im Container

Viele kleine Einsätze für Feuerwehren

Mehr als gründliche Belüften musste die Feuerwehr in Mariensee nicht machen.

Mariensee/Bordenau/Neustadt (os). Gleich mehrere Alarmierungen haben Feuerwehren im Stadtgebiet am Wochenende sowie am heutigen Montag beschäftigt.

Ein schmorender Toaster hatte am Samstag gegen 16.45 Uhr für Rauchentwicklung in einem Haus im „Tannenbruchsfeld“ in Mariensee gesorgt. Die Ortsfeuerwehr sowie die Nachbarwehren aus Basse und Empede wurden mit alarmiert, weil sich noch eine Rollstuhlfahrerin im Haus aufhielt. Die Frau war dem Brandgeruch aber nicht ausgesetzt. Die Einsatzkräfte vertrieben den Rauch mit einem Druckbelüfter. Verletzt wurde niemand.

Eine Streifenwagenbesatzung versuchte zunächst eine Katze aus dem Altkleider-Container am Steinweg in Bordenau zu befreien, nachdem ein Passant das Tier darin bemerkt hatte. Als das nicht gelang alarmierten die Beamten die Feuerwehr. Die Ortswehr flexte das Schloss auf und konnte das Tier aus dem Container holen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, gibt es keine weiteren Ermittlungen, wie die Katze hinein gelangte. Nach Meinung der Feuerwehr ist schwerlich vorstellbar, wie sie das gegen den Sicherungsmechanismus geschafft haben könnte. Die Katze ist mittlerweile im Tierheim.

Eine scheinbar hilflose Personen musste gegen 20 Uhr an der Nienburger Straße befreit werden. Die Sorge von Nachbarn erwies sich aber als unbegründet.

Am heutigen Montagvormittag brannten im Kneippweg zwei Nadelbüsche an einer Garage. Die Kernstadtwehr intensivierte das Wässern des durch das Abflammen von Unkraut in Brand geratenen Bereichs, nachdem Anwohner damit bereits per Gartenschlauch begonnen hatten.

