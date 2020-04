Blitzer ab morgen an der Landesstraße 191

Verschärfter Bußgeldkatalog - neuer Blitzpunkt in Otternhagen

Welze/Neustadt (os). Der „Karin“ genannte „Blitzer-Anhänger“ der Stadtverwaltung kontrolliert in den kommenden Wochen weiter die Geschwindigkeit an verschiedenen Standorten. Von morgen, Dienstag, an steht „Karin“ wieder in Welze im Verlauf der Landesstraße 191.

Gleichzeitig gilt ab dann der neue Bußgeldkatalog. Statt wie bisher 15 Euro kosten Überschreitungen innerorts von bis zu zehn Stundenkilometern dann 30 Euro, auch die Bußgelder für elf bis 15 und 16 bis 20 Stundenkilometer verdoppeln sich auf 50 und 70 Euro. Gleichzeitig droht nun schon ab 21 Stundenkilometern über dem Tempolimit ein Punkt und ein einmonatiges Fahrverbot, bisher gab es nur den Punkt, das Bußgeld bleibt mit 80 Euro unverändert. Die darüber liegenden Strafzahlungen bleiben gleich. Außerorts verdoppeln sich die Bußgelder ebenfalls in den niedrigen Überschreitungsbereichen von bis zehn, elf bis 15 und 16 bis 20 Kilometer pro Stunde über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit.

Wie der städtischer Verkehrskoordinator Benjamin Gleue auf Anfrage der Neustädter Zeitung bestätigte, wird die Verwaltung die Einstellungen des Anhängers leicht nach unten korrigieren, nachdem die Regeln verschärft wurden. Die genauen Grenzen, ab wann jeweils geblitzt wird, nennt die Kommune nicht.

Ab dem 4. Mai (19. Kalenderwoche) wird erstmals auch ein Kontrollpunkt in der Kernstadt benutzt. An der Königsberger Straße kommt der semistationäre Messanhänger mehrere Tage am Stück zum Einsatz - wie an den anderen Stellen jeweils auch. Aus organisatorischen Gründen kann es zu Änderungen des Kontrollplanes kommen, so die Stadtverwaltung.

Solange sich die Bedeutung, die Verwaltungsmitarbeiter dem Namen des Messanhängers gaben - K(ein) A(rsch) R(ast) I(n) N(eustadt) - nicht erfüllt, ist weiter mit Kontrollen zu rechnen. In der vorgeschriebenen Abstimmung mit der Polizeiinspektion Garbsen werden auch noch weitere Messpunkte ausgewiesen. Neu hinzugekommen ist bereits die Ortsdurchfahrt Otternhagen. Dort ist ein Blitzpunkt in Höhe der Schule genehmigt worden, in diesem Bereich sind maximal 30 Stundenkilometer erlaubt.

