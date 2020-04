Neustädter Paar zu Gast im Nachtcafé des SWR

Sendung wird heute Abend ausgestrahlt

Julia Pfetzing-Hintze mit ihrem Mann Danielo Hintze und den beiden Kindern. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Der Südwestrundfunk ist zwar nicht die zuständige Landesanstalt der ARD, trotzdem sind in der SWR-Sendung „Nachtcafé“, die am heutigen Freitag ab 22 Uhr ausgestrahlt wird, zwei Neustädter zu Gast.

Julia Pfetzing-Hintze und Danielo Hintze sind in ihrer Heimat dem ein oder anderen als Eltern des kleinen Arvid bekannt. Der Junge ist nach akutem Sauerstoffmangel bei der Geburt körperlich und geistig stark beeinträchtig, es gab bereits mehrere Benefiz-Aktionen, um die Familie zu untersützen und dem Kind nötige Therapien zu ermöglichen. Wie sich die Geburt ihres Sohnes auf die Paarbeziehung auswirkte erzählen sie in der Sendung zum Thema „Liebe in Zeiten von Krisen“. Neben der psychischen Belastung für die jungen Eltern kamen existenzielle Sorgen dazu, die das Paar an ihre Grenzen brachte. Doch dank ihrem Optimismus und mit Hilfe ihres Umfelds schafften sie es, den Dauerausnahmezustand zu bewältigen: „Egal welcher Stein uns in den Weg gelegt wurde, wir haben daraus immer etwas gebaut.”Moderator Michael Steinbrecher begrüßt dazu weitere Paare und Personen mit Erfahrungen zum Thema. Unter anderem ist Schlagerssänger G. G. Anderson dabei, dem seine Frau seit 45 Jahren auch in Krisenzeiten zur Seite steht sowie Psychotherapeut und Philosoph Dr. Mathias Jung.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1102 vom 25.04.2020