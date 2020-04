„Die nächsten Tage haben deutlichen Einfluss auf die Ertragslage“

Landwirten macht das „gute“ Wetter zu schaffen

Neustadt (os). Mehrere Meter hoch türmt sich die braune Wolke auf und bewegt sich über einen Acker zwischen Laderholz und Lutter, weht noch deutlich sichtbar über die nahe Straße. Was immer wieder mal für Rauch gehalten wird, ist derzeit wie das tägliche Brot für Landwirte: Arbeiten im Staub. In Bevensen und vielen anderen Orten im Neustädter Land, aber auch darüber hinaus bekommen die Bauern die Schattenseite des warmen Frühsommerwetters zu spüren. Die Böden sind trocken und so staubt es eben bei jedem Bearbeitungsschritt.

„Auf leichten Böden kann man dabei zusehen wie das Getreide langsam blau wird“, sagt der Landvolk-Vorsitzende Volker Hahn aus Hagen. Das bedeutet, durch Trockenheit rollen sich die Pflanzen ein, statt frisches Grün zu zeigen. „Die nächsten Tagen haben einen deutlichen Einfluss auf die Ertragslage bei Raps und Getreide“, so Hahn. Bei Kartoffeln und Mais entscheidet sich das erst in etwa vier bis sechs Wochen, bis dahin hoffen Hahn und seine Kollegen aber dringend auf Niederschläge.

Derzeit wird im Neustädter Land vor allem Mais gesät. Die Rübensaat ist bereits erledigt, ebenso das Ausbringen des Sommergetreides. „Die Saatkörner kommen so tief in den Boden, dass die Feuchtigkeit zum Keimen reicht“, sagt Hahn. Danach wird aber weiter Wasser zum Wachsen benötigt. Die Wärme ist zwar grundsätzlich gut, nützt aber wenig, wenn Flüssigkeit fehlt. „Der trockene Ostwind zieht aber sogar noch mehr Feuchtigkeit raus“, so der Hagener Landwirt.

Beregnungsanlagen gibt es im Stadtgebiet nur wenige. „Das ist kostenintensiv und lohnt sich nur für einige Kulturen wie Kartoffeln oder Gemüse“, so Hahn. Über viele Jahre war die Beregnung auch nicht nötig, weil es ausreichend Niederschläge gab.

In Kürze steht die Grasernte an, dann zumindest ist Niederschlagsfreiheit eher hilfreich.

Waldbrandgefahr schon hoch

Die Trockenheit wirkt sich auch in den Wäldern aus. Der Deutsche Wetterdienst gibt für einen Großteil der niedersächsischen Wälder die Waldbrandgefahr derzeit mit Stufe drei bis vier an. In der Mitte des Landes, zu der auch das Stadtgebiet Neustadt zählt, ist mit Stufe vier - hohe Gefahr - bereits der zweithöchste Warnlevel erreicht. Bei ausbleibenden Niederschlägen und anhaltendem Wind ist vorerst mit keiner klaren Entspannung zu rechnen. Offenes Feuer und Rauchen sollte im Wald unterbleiben, auch Glasflaschen oder Scherben dürfen nicht liegen bleiben. Autos sollten nicht auf trockenem, natürlichen Untergrund abgestellt werden.

Der Grasland-Feuerindex liegt für fast ganz Deutschland bei Stufe vier von fünf.

