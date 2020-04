Stadt und NZ präsentieren den neuen „Wegweiser“

Neustadt (r/tma). Ob Sport, Kultur, Bildung, Gesundheitswesen oder Tourismus - der druckfrische Wegweiser der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Neustädter Zeitung zeigt in Bild und Text, was Neustadt ausmacht.

Das Heft hilft ganz praktisch, schnell wichtige Ansprechpartner in vielen Lebensbereichen zu finden. Bürgermeister Dominic Herbst hat schon die ersten Exemplare der neu aufgelegten Broschüre in der Hand gehalten - doch bis sie den Bürgern physisch zugänglich sind kann es noch dauern.

In gedruckter Form liegt der Wegweiser - sobald die Einrichtungen wieder öffentlich zugänglich sind - in den Tourist-Infos, in den Verwaltungsgebäuden der Stadt, in der Stadtbibliothek oder auch bei der Wirtschaftsförderung aus. Wer schon digital blättern möchte, kann sich die Broschüre als PDF-Datei auf der städtischen Internetseite herunterladen.

