Otternhagener Studentin für Molekulare Medizin hilft im Klinikum

Lydia Voogd hat für einen Monat ihren Studienort verlassen

Otternhagen (tma). Als die Vorlesungen noch nicht eingestellt waren, hat Lydia Voogd mit ihren „nicht mal 50“ Göttinger Mitstudenten in der Molekularen Medizin noch damit beschäftigt wie das Corona-Virus aufgebaut ist.

Seit Anfang April ist sie in ihre Heimat Otternhagen zurückgekehrt und einem Aufruf des Klinikums gefolgt, zu helfen. Bis Donnerstag unterstützt die gelernte Krankenpflegerin das Team, dem sie vor zwei Jahren schon einmal angehörte, noch - dann gehen ihre Vorlesungen online weiter. „Eigentlich bin ich in den letzten Zügen meines Bachelors“, sagt die 27-Jährige im Gespräch mit der Neustädter Zeitung. Ihr Studiengang sei sehr fokussiert auf Laborarbeit und Grundlagenforschung - erst im Dezember hat sie das Gebiet Immunologie abgeschlossen, was sich auch mit Viren beschäftigt. Darin, der Herzforschung oder der Genetik könne sie sich auch eine berufliche Zukunft vorstellen.

Doch nachdem sie durch andere Studenten einen Aufruf im Göttinger Klinikum mitbekam, zog es Voogd wahrscheinlich ein letztes Mal zurück in die Pflege. Die Situation um Covid 19 hat den Arbeitsalltag in ihrere Erfahrung aber wenig verändert: „Natürlich habe ich Respekt vor der Erkrankung an sich, aber glaube nicht, dass sich viel verändert hat.“ Sie habe in „Früh-, Spät- und Nachtdienst“ keinen Kontakt mit infizierten Patienten gehabt und nur „mit allem, was zur Pflege gehört“ gearbeitet. Personal und Patienten würden zwar grundsätzlich Mundschutz tragen und einen Mindestabstand einhalten, doch Hygiene sei in einem Krankenhaus sowieso oberstes Gebot. „Nur Patienten reagieren individuell und fragen auch öfter nach, wie das Personal damit umgeht“, erklärt Voogd.

Die Studentin freut sich, in dieser „dynamischeren Situation“ dem Aufruf gefolgt zu sein. „Der Kontakt zu Patienten fehlt mit in Zukunft“, sagt sie. „Die Pflege ist zwar anstrengend, gibt aber viel zurück und macht Spaß.“ Sie sehe aktuell zwar nur eine Momentaufnahme der Situation, würde sich aber freuen, wenn sich mehr junge Leute für den Beruf interessieren. In ihrem privaten Umfeld habe sie viele Freunde in der Pflege. Auch ihre Familie hätte sie dabei immer unterstützt, sie sei nicht die einzige mit systemrelevanter Stelle - „Mein Bruder arbeitet im Einzelhandel.“

Klinikum hat Unterstützer in der Hinterhand

Das KRH Klinikum Region Hannover hat im März den Aufruf zum Beitreten des sogenannten Mobilteams gestartet. Mehrere hundert frühere Mitarbeiter sowie Beschäftigte in Elternzeit wurden angeschrieben und nach freiwilliger Nothilfe in Corona-Zeiten gefragt. „Die Resonanz ist sehr groß, das Telefon steht nicht mehr still“, erklärt der Leiter Teams, Dirk Amelung. Mehr als 100 Freiwillige haben sich gemeldet, um bei Bedarf einzuspringen.

Aber nur wenige Unterstützer wie Voogd sind schon im Dienst. „Wir haben in der Anfangsphase den Aufruf gestartet und viele potentielle Unterstützer gefunden, die sind aber noch nicht überall im Einsatz“, so KRH-Sprecher Nikolas Gerdau. „Dennoch war das eine sinnvolle vorbereitende Maßnahme.“ Bei Bedarf könne man Mitglieder des Teams in der Region kurzfristig einsetzen.

Alle Beteiligten seien sehr sensibilisiert, das Unternehmen mache sich „größte Mühe“ alle Mitarbeiter zu infromieren. Zurzeit sind in Neustadt vier Infizierte und drei Verdachtsfälle untergebracht.

