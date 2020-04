Corona-Zahl für das Neustädter Land weiter stabil

Neustadt (os). Gegenüber Mittwoch sind die Zahlen für das Stadtgebiet unverändert: Weiterhin gibt es im Neustädter Land offiziell zwölf an Covid-19 Erkrankte und 14 bereits genesene Einwohner, die Gesamtzahl aller Corona-Patienten seit Ausbruch der Pandemie bleibt nach den Zahlen der Region damit bei 26.

Die Zahlen für Neustadt beziehen sich nur auf Einwohner aus dem Stadtgebiet. Im Klinikum wurden seit Ausbruch der Pandemie mehr Patienten behandelt, die kommen aber vor allem auch aus den Nachbarstädten Wunstorf (12 aktuell Erkrankte/35 Geheilte) und Garbsen (47/95).

In den Regionskommunen und der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten nun bei 851 (+9; zu Dienstag). 889 (+32 zum Vortag) Regionsbewohner gelten derzeit als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 1.793 (1.749). Insgesamt sind regionsweit bisher 53 (+3) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 83,6 (+0,2) Jahren. In der Region werden mit Stand heute 192 Menschen in Kliniken behandelt, davon 44 auf Intensivstationen. Am gestrigen Mittwoch gab es keine Zahlen dazu, im Vergleich zu Dienstag sind beide Zahlen gesunken, lagen bei 208 und 49.

Die Altersverteilung der aktuell noch Infizierten (Veränderung zum Vortag in Klammern): bis 14 Jahre: 25 aktuell Infizierte (+/-0), 15 bis 34 Jahre: 208 (-3), 35 bis 49 Jahre: 163 (+3), 50 bis 59 Jahre: 162 (+/-0), über 60 Jahre: 293 (+9). Die ältesten Regionsbewohner sind in absoluten Zahlen weiterhin am stärksten von Covid-19 betroffen.

