Veranstaltungsprofis lassen nicht nur das Klinikum erstrahlen

Aktion soll nächste Woche in der Innenstadt fortgesetzt werden

Farbig aufgewertet: Das Klinikum erstrahlte am Mittwochabend in besonderem Licht. Die Firma MA-Events nutzte die veranstaltungsarme Zeit für ein Sonderprojekt.

Neustadt (os). „Es gibt ja derzeit keine Veranstaltungen zu begleiten“, sagt Marc Berendsen, Geschäftsführer von MA-Events. Aus einem Gespräch mit Bürgermeister Dominic Herbst entwickelte sich die Idee, als optische Aufmunterung Gebäude im Stadtgebiet farbig zu beleuchten. Nach einem Probelauf am Dienstagabend am Löwen „Zwischen den Brücken“ folgte am Mittwochabend ein richtig großes Vorhaben: Als Dank an die Mitarbeiter des Klinikums setzten Berendsen und seine Mitstreiter deren Arbeitsplatz ins Licht.

Das fiel schon von weitem auf. „Wir haben von der Löwenbrücke das Leuchten gesehen und wollten mal gucken“, sagten Dirk Wilhelm Rahlfs und Magdalena Rozanska, die auf dem Heimweg einen kurzen Abstecher über den Parkplatz machten. „Das sieht echt richtig gut aus“, urteilte Ratsmitglied Rozanska. Auch Bürgermeister Dominic Herbst war vor Ort - und begeistert.

„Wir wollen damit ein paar schöne Anblicke von Neustadt schaffen und als Gegengewicht zur aktuellen Situation veröffentlichen“, sagt Berendsen. In der kommenden Woche wird das Projekt deshalb an mehreren Abenden fortgesetzt, unter anderem sollen das IKN-Gebäude, die Liebfrauenkirche und - auf der anderen Stadtseite - auch das Balneon farbig erstrahlen.

Am Klinikum setzte MA-Events die Illumination vom Nachmittag an mit drei Mitarbeitern um. Fotograf Jesse Wiebe, mit Berendsen befreundet, hielt diesen Anblick in Foto und Video fest. „Aus den Fotos könnte auch ein Kalender werden, wenn wir zwölf Motive umsetzen können“, sagt der Veranstaltungsprofi.

Auf der Facebook-Seite von MA-Events können dafür Gebäude genannt werden, die mit den meisten Nennungen versucht das Team dann ebenfalls anzustrahlen.

Eines ist Berendsen aber wichtig: „Natürlich sieht das live immer noch ein bisschen besser aus. Musik und Bierbude wären toll. Trotzdem sollen aus der Aktion keine Events werden, der Abstand bleibt ganz wichtig.“

