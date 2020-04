Corona-Zahlen: Eine Genesung mehr im Stadtgebiet

Land bereitet sich auf Maskenpflicht mit Ausnahmen vor

Neustadt (tma). Im Vergleich zu Dienstag gibt es im Neustädter Land einen bei den Corona-Patienten weniger. Immer noch gibt es 26 Betroffene seit Ausbruch der Pandemie, davon ist nun bereits mehr als die Hälfte wieder genesen, momentan führt die Region 12 Infizierte auf.

In den Regionskommunen und der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten nun bei 842 (+2; zu Dienstag). 857 (+27 zum Vortag) Regionsbewohner gelten derzeit als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 1.749 (1.716). Insgesamt sind regionsweit bisher 50 (+4) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 83,4 Jahren.

Die Altersverteilung der aktuell noch Infizierten (Veränderung zum Vortag in Klammern): bis 14 Jahre: 25 aktuell Infizierte (-2), 15 bis 34 Jahre: 211 (+6), 35 bis 49 Jahre: 160 (-4), 50 bis 59 Jahre: 162 (+1), über 60 Jahre: 284 (+1). Die ältesten Regionsbewohner sind in absoluten Zahlen weiterhin am stärksten betroffen.

Aktuelle Zahlen zu stationären Aufenthalten von Patienten mit Covid-19-Erkrankungen sind heute nicht verfügbar.

Heute hat das Land die Tragepflicht einer Schutzmaske im ÖPNV und Einzelhandel ausgesprochen, die ab kommenden Montag gilt. „Die Region begrüßt das verbindliche Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in den Bereichen, wo der erforderliche Mindestabstand schwer oder zum Teil gar nicht eingehalten werden kann – wie das besonders im ÖPNV der Fall ist. Grundsätzlich hängt aber der Erfolg des Umgangs mit Covid-19 davon ab, wie umsichtig und verantwortlich die Menschen handeln. Es kommt auf die Einsicht jeder bzw. jedes Einzelnen an, sich und andere durch das eigene Verhalten zu schützen", so Regionspräsident Hauke Jagau. "Ein dauerhafter Erfolg kann nur durch Einsicht und nicht durch Pflichten und Verbote und Bußgelder erreicht werden. Eine sogenannte Alltagsmaske stellt zwar keinen zuverlässigen Eigenschutz vor einer Ansteckung dar. Sie kann aber dafür sorgen, wenn wirklich alle sie tragen, dass andere besser geschützt werden und damit die Infektionsketten unterbrochen werden können.“

