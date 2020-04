Stadt arbeitet an Umsetzung neuer Regelungen der Kita-Notbetreuung

Neuer Landeserlass kommt sehr kurzfristig

Neustadt (r/tma). Das Land Niedersachsen hat am 17. April eine neue Verordnung erlassen, die den Betrieb von Kindertagesstätten und die Angebote der Kindertagespflege untersagt.

„Wir bitten um Verständnis, dass diese Veränderungen und Anpassungen der Kriterien mit den Trägern der Kindertagesstätten, den Tagespflegepersonen, den Schulen und allen handelnden Akteuren vor Umsetzung besprochen und organisiert werden müssen, so dass in Neustadt für alle Einrichtungen gleiche Bedingungen vorliegen“, so Stadtsprecherin Nadine Schley. Die Verwaltung sei erst am Tag des Erlasses informiert worden.

Die Neuregelungen wurden in der vergangenen Woche nach und nach umgesetzt. Ein angepasstes Formular sowie weitere Informationen sind seit dem heutigen Mittwoch auf der Internetseite der Stadt zu finden.

Für Anfragen im Bereich Kindertagesstätten ist das Familien-Service-Büro unter Telefon 05032/84-342, -323 oder -306 erreichbar. Für den Bereich Schulen werden Anfragen unter 05032/84-272 entgegengenommen.

„Uns ist sehr bewusst, wie hoch die Belastungen fu?r Eltern sind und wie sehr sich vermutlich auch Kinder nach dem gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern, nach gemeinschaftlichen Erlebnissen sehnen“, schreibt Schley. „Die Eltern haben in den vergangenen Wochen bewiesen, wie engagiert sie mit der neuen Situation umgegangen sind und haben alles Ihnen Mögliche unternommen, die aBeschäftigung, Bildung und Betreuung ihrer Kinder zu organisieren.“

Hier noch der direkte Link zum Formular:

https://www.neustadt-a-rbge.de/internet/Neustadt/Neuigkeiten/Archiv/2020/April/Notbetreuung%20Kita%20&%20Schulen%3A%20Stadt%20arbeitet%20an%20neuem%20Verfahren/

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1102 vom 25.04.2020