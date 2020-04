Corona-Zahlen für Neustadt weiterhin unverändert

Regionsweit sinkende Zahlen in allen Altersklassen

Neustadt (os). Im Vergleich zu Montag haben sich für das Stadtgebiet keine Veränderung bei den Corona-Patienten ergeben. Immer noch gibt es 26 Betroffene seit Ausbruch der Pandemie, davon ist die Hälfte bereits wieder gesund, weitere 13 gelten als aktuell erkrankt.

In den Regionskommunen und der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten nun bei 840 (-36; zu Montag). 830 (779) Regionsbewohner gelten derzeit als genesen, damit liegt die Gesamtzahl bei 1.716 (1.701). Insgesamt sind regionsweit bisher 46 Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben, damit bleibt die Zahl im Vergleich zu gestern gleich. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt weiter bei 83,4 Jahren.

Die Altersverteilung der aktuell noch Infizierten (Veränderung zum Freitag in Klammern): bis 14 Jahre: 27 aktuell Infizierte (-1), 15 bis 34 Jahre: 205 (-18), 35 bis 49 Jahre: 164 (-2), 50 bis 59 Jahre: 161 (-8), über 60 Jahre: 283 (-7). Die ältesten Regionsbewohner sind in absoluten Zahlen weiterhin am stärksten betroffen.

Derzeit werden in Kliniken 208 Menschen (-2) wegen Covid-19 behandelt, davon 49 (+7) auf Intensivstationen.

