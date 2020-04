Dubiose Spendensammler sind nicht für die Luftrettung aktiv

DRF warnt vor Betrügern - keine Angst machen lassen

Christoph Niedersachsen, stationiert am Flughafen Hannover, wird von der DRF Luftrettung betrieben, die aktuell vor dubiosen Werbern warnt.

Neustadt (os). Bei der „DRF Luftrettung“ sind Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, dass im Stadtgebiet zurzeit dubiose Werber zwecks Spendensammlung unterwegs sind. „In ihren Werbegesprächen erwecken die Personen unter anderem den Eindruck, mit einer Mitgliedschaft in ihrem Luftrettungsverein würde die Luftrettung unterstützt“, schreibt DRF-Sprecherin Maren Wittmann. „Aufgrund des Kontaktverbotes während der Corona-Pandemie finden aktuell keinerlei persönliche Ansprachen der DRF Luftrettung zur Gewinnung von wichtigen, neuen Unterstützern statt, weder an Informationsständen noch von Tür zu Tür“, versichert sie. Nicht nur deshalb warnt die DRF Luftrettung ausdrücklich vor diesen Werbern. Den Angesprochenen werde in Werbegesprächen häufig mit der falschen Aussage Angst gemacht, dass sie im Notfall nur dann schnelle Hilfe erhalten, wenn sie Mitglied in einem Luftrettungsverein sind, so der in Filderstadt ansässige Verein, der unter anderem den am Flughafen Hannover stationierten Rettungshubschrauber Christoph Niedersachsen betreibt. Das ist eine von bundesweit 29 Luftrettungsstationen. Von dort werden die Helikopter bei Notfällen als schneller Notarztzubringer und für dringende Transporte von Intensivpatienten zwischen Kliniken eingesetzt.

Die Kosten für die Maschinen und das Personal trägt die DRF teils selbst, teils tritt sie dafür in teure finanzielle Vorleistung. Dabei helfen auch Förderer durch ihre Mitgliedschaft. Der zuständige Förderverein ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr über Telefon 0711/70072211 erreichbar.

