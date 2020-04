"Karin" blitzt wieder

Neustadt (os). Der „Karin“ genannte „Blitzer-Anhänger“ der Stadtverwaltung kontrolliert in den kommenden Wochen wieder die Geschwindigkeit an einigen verschiedenen Standorten. Ab Montag, 20. April, ist ein Messeinsatz an der Landesstraße 360

in Schneeren geplant. In der 18. Kalenderwoche steht „Karin“ wieder in Welze im Verlauf der Landesstraße 191.

Ab dem 4. Mai (19. Kalenderwoche) wird erstmals auch ein Kontrollpunkt in der Kernstadt benutzt. An der Königsberger Straße kommt der semistationäre

Messanhänger mehrere Tage am Stu?ck zum Einsatz - wie an den anderen Stellen jeweils auch. Aus

organisatorischen Gru?nden kann es zu Änderungen des Kontrollplanes kommen, so die Stadtverwaltung.

Solange sich die Bedeutung, die Verwaltungsmitarbeiter dem Namen des Messanhängers gaben - K(ein) A(rsch) R(ast) I(n) N(eustadt) - nicht erfüllt, ist weiter mit Kontrollen zu rechnen. In der vorgeschriebenen Abstimmung mit der Polizeiinspektion Garbsen werden auch noch weitere Messpunkte ausgewiesen.

