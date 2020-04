Zwei weitere genesene Patienten im Neustädter Land

Keine Neu-Infektion im Vergleich zu Donnerstag

Neustadt (os). Im Stadtgebiet werden nach offiziellen Zahlen zwei weitere Corona-Infizierte als genesen gemeldet. Die Gesamtfallzahl bleibt bei 26, damit sind noch 13 Betroffene als erkrankt eingestuft. Anders als in der restlichen Region gab es damit in Neustadt keine Neu-Infektionen im Vergleich zu gestern.

In den Regionskommunen und der Landeshauptstadt liegt die Zahl der aktuell Infizierten nun bei 840 (+8). 740 Genesene werden gemeldet, damit liegt die Gesamtzahl bei 1619 (1.572 gestern). Bisher sind regionsweit 39 Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion gestorben, ihr Altersdurchschnitt liegt weiterhin bei 82 Jahren.

Die Altersverteilung der aktuell noch Infizierten (Veränderung zum Vortag in Klammern): is 14 Jahre: 27 aktuell Infizierte (+/-0), 15 bis 34 Jahre: 212 (+1), 35 bis 49 Jahre: 160 (+6), 50 bis 59 Jahre: 161(+/-0), über 60 Jahre: 280 (+1). Damit bleibt die Gruppe der ältesten Regionsbewohner in absoluten Zahlen am stärksten betroffen.

Derzeit werden in Kliniken 182 Menschen (-4) wegen Covid-19 behandelt, davon 45 (-2) auf Intensivstationen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1101 vom 18.04.2020