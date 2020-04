Tankstelle: Mit dem Vorschlaghammer durch die Eingangstür

Einbrecher-Suche mit Hubschrauber und Hunden

Neustadt (os). Zwei unbekannte Täter sind am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr in eine Tankstelle im Rudolf-Diesel-Ring eingebrochen. Die Täter schlugen mit einem Vorschlaghammer die Scheibe des Verkaufsraumes ein und entwendeten Zigaretten.

Ein aufmerksamer Zeuge rief sofort die Polizei. Die Täter flüchteten, ließen jedoch ihr Fahrzeug und das Diebesgut zurück. Das Fahrzeug, ein schwarzer Renault Twingo, war abgemeldet und mit gestohlenen Kennzeichen versehen. Auch der Einsatz von Diensthunden und dem Polizeihubschrauber blieb zunächst ohne Ergebnis.

In derselben Nacht wurden in Hagen, in der Hagener Straße und „Am Gänseberg“ jeweils ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der oder die Täter flexten offensichtlich die Automaten auf und entwendeten sämtliche Zigaretten.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei Neustadt, Telefon 05032/9559-115.

