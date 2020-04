Planfeststellungverfahren für Trog und Tunnel soll im Herbst 2020 beginnen

Baubeginn nicht vor Herbst 2023 - BI bekommt keine direkten Infos mehr

Erstmal weiter Rotlicht: Frühestens ab 2023 wird als Ersatz für den Bahnübergang Moordorfer Straße gebaut. Foto: Gade-Schniete (Archiv)

Poggenhagen (r/os). Ein weiterer Schritt zum Ende der Schranken in dem Neustädter Ortsteil rückt näher: Die Vorzugsvarianten für Zuwegung, Brückenbauwerk sowie Geh-/Radwegunterführung als Ersatz für die bestehenden „höhengleichen“ Bahnübergänge am Bahnhof sowie der Moordorfer Straße (B 442)sind festgelegt. Zurzeit wird für alle Teile die Entwurfsplanung erstellt. Für die Planfeststellung noch benötigte Gutachten und Planungsleistungen - landschaftsplanerische Begleitplanung, Baugrundgutachten, schalltechnische Untersuchungen und Bahntechnik - sind oder werden in Kürze beauftragt, so teilt es die Region Hannover mit.

Die ersten Gespräche für noch erforderlichen Grunderwerb haben bereits stattgefunden. Die Region sieht vor, das erforderliche Planfeststellungsverfahren in diesem Herbst einzuleiten. Ein Beschluss und damit das Baurecht könnte bis September 2022 vorliegen. Anschließend erfolgen die Ausführungsplanung und die Vergabe der Bauleistungen. Baubeginn für die Brücke wäre dann 2023 und für das Trogbauwerk 2024 sein. Die erste „Sperrpause“ im Bahnverkehr für den Brückenbau sei für den Herbst 2023 bereits beantragt.

Die Region hat die Federführung bis zur Planfeststellung der Aufhebung der höhengleichen Bahnübergänge. Sie sollen ersetzt werden durch eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer am S-Bahnhaltepunkt Poggenhagen und eine Brücke für den motorisierten Verkehr, die voraussichtlich zwischen der Poggenhagener Straße und der Fliegerstraße liegt. Eine Planungsvereinbarung dazu haben die Region Hannover, die Stadt Neustadt und die Bundesrepublik Deutschland - vertreten durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als Straßenbaulastträger - sowie die DB Netz AG als Baulastträger des Schienenweges geschlossen.

„Das sind wieder sechs Monate länger. Das Planfeststellungsverfahren sollte in diesem Frühjahr beginnen“, moniert Ulrich Thies, Sprecher der Bürgerinitiative „Schranke weg“. Die Kommunikation mit der Region ist aus seiner Sicht nicht mehr vorhanden „Die antworten nicht mehr auf meine Mails“, sagt er. Sein Lob gilt aber Fachbereichsleiter Jörg Homeier von der Stadt Neustadt, der Kontakt zu ihm hält und informiert. Thies findet es zwar gut, dass es nun wieder konkrete Termine gibt, erinnert aber daran, dass schon vorherige Daten sich schon mehrfach nach hinten verschoben. „Mit erforderlichen Gutachten werden wir schon ein Jahr vertröstet“, kritisiert der BI-Sprecher.

Ausgabe-Nr. 1101 vom 18.04.2020