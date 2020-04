Der älteste Neustädter kennt fast jeden Baum in der Umgebung

Heinz Karg wird heute 100 Jahre alt

Heinz Karg wird heute 100 Jahre alt - auch die Neustädter Zeitung gratuliert.

Borstel (os). Die Liebe führte den ältesten Bewohner des Neustädter Landes einst von Hannover her, mittlerweile lebt er seit 44 Jahren hier.

Heinz Karg feiert am heutigen Samstag seinen 100. Geburtstag - wie viele Jubilare dieser Tage jedoch anders als geplant. „Eigentlich war eine Feier im Restaurant Perl vorgesehen“, erzählt er, „das wird aber nachgeholt!“. Dann auch mit seiner Tochter, den drei Enkeln und drei Urenkeln. Vorerst wird seine Frau Gisela hauptsächlich mit ihm feiern. In deren Elternhaus leben die beiden weiterhin. Der große Garten war lange das Hobby der beiden, Heinz Karg war auch stolz auf den schönen Teich und seine Fische. „Das macht aber auch viel Arbeit, deshalb haben wir den Teich vor ein paar Jahren zuschütten lassen“, berichtet er.

Gisela Karg ist bereits die zweite Frau des Jubilars, kennengelernt hatte der damalige Witwer sie „im Amt“. Beide waren beim Finanzamt in Hannover beschäftigt.

Dorthin führte den geborenen Hannoveraner eine wechselvoller Weg. Nach der Ausbildung zum Kaufmann ab 1934 und etwas Berufserfahrung kam der Arbeitsdienst und die Einberufung zur Wehrmacht. Einsätze in Frankreich und Italien folgten. „Die kaufmännischen Kenntnisse haben mir direkte Fronterfahrung erspart“, sagt er im Rückblick. Nach kurzer, amerikanischer Kriegsgefangenschaft ging es zurück nach Hannover, von dort aber umgehend per britischer Einberufung zur einem Kohleschacht im Ruhrgebiet. Aus Gesundheitsgründen kam er bald zurück in seine Geburtsstadt, nach vielen kleineren Jobs brachten die kaufmännischen Kenntnisse wieder etwas ein - Heinz Karg wurde Finanzbeamter bis er 1982 pensioniert wurde. „Ich bin dankbar und froh, dass alles so zurecht gekommen ist“, sagt er heute.

„Bei unserer Hochzeit haben wir gesagt, wir wünschen uns, dass wir das Jahr 2000 gemeinsam erreichen“, erzählt seine Frau. Das haben die beiden locker übertroffen. „Mit 80 habe ich mir mein letztes Auto gekauft“, so Karg. Lange Zeit hat er Autokäufe und Krankenhausaufenthalte gezählt - und versucht die Waage zu halten. „Mittlerweile werden die Krankheiten mehr“, stellt er jedoch fest. Die Corona-Krise ist dabei wenig hilfreich, weil unter anderem die für ihn wichtige Fußpflege entfällt.

Mit den Füßen hatte er aber viele Jahre lange keine Probleme und brach täglich zu ausführlichen Spaziergängen auf. „Mein Mann kennt hier im nahen Wald jeden Baum“, ist Gisela Karg überzeugt.

Gemeinsam erinnern sie sich an viele schöne Reisen, erst zu entfernteren Zielen, zuletzt innerhalbs Deutschlands an die See oder in die Berge. Hat man mit 100 auch Pläne? Heinz Karg schüttelt den Kopf. Nur die Geburtstagsfeier, die muss noch nachgeholt werden.

